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GOLD YAPI DEKORASYON – İÇ MİMARLIK TASARIM VE PROJE
İç Mimarlar İstanbul
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    Gold Yapi Banyo

    GOLD YAPI -TASARIM VE TAAHHÜT ALANLARINDA HİZMET VEREN,ÜRÜN VE MEKAN TASARLAYAN,ÇÖZÜMLER ÜRETEN,ARA SÜREÇLERİ DEĞERLENDİREN VE SÜREÇLER İÇERİSİNDE FARKLI DİSİPLİNLERİ YÖNETEN BİR TASARIM VE UYGULAMA FİRMASIDIR..

    SİZ MÜŞTERİLERİMİZ İLE KOORDİNELİ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞARAK TASARIMLARINI SİZLERİN İSTEK VE GEREKSİNİMLERİ DOĞRULTUSUNDA,ESTETİK,DOĞAL,ÇAĞDAŞ VE FONKSİYONEL VE BÜTÇENİZE UYGUN OLARAK OLUŞTURMAYI AMAÇLAMAKTADIR.

    KONUT,OFİS,MAĞAZA,SOSYAL MEKAN VE STAND ALANLARINDA ÜRETTİĞİ ÇÖZÜM VE TASARIMLARDA KULLANICI İHTİYAÇLARININ ÇAĞDAŞ TASARIM ÇÖZÜMLERİ İLE KARŞILANMASINI HEDEFLER VE UYGULAMANIN PROGRAMLANAN TAKVİM İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI SAĞLAR.

    PROJENİN HER AŞAMASI,İŞVEREN İÇİN,USTALAR ARASINDA EN KALITELİ İMALAT VE MONTAJI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE REKABET OLUŞTURARAK FİYATLANDIRILIP BÜTÇELENDİRİLİR.PROJELER EN İNCE AYRINTISINA KADAR TASARLANIP DETAYLANDIRILARAK ZAMANINDA VE BÜTÇENİN İÇİNDE KALACAK ŞEKİLDE TESLİM EDİLİR.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    24541 İstanbul
    Türkiye
    +90-5330918045
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