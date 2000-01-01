GALA SAHNE SİSTEMLERİ

Gala Sahne, Yurt İçi ve Yurt Dışı projelerde sahne ekipmanları ve akıllı arena teknolojisinin iddialı bir tedarikçisidir. Gala Sahne; Kültür Merkezleri, Tiyatro Salonları, Opera, Kongre Merkezleri, Konferans Salonları, Oditoryum, Sinema Salonları ve Çok Amaçlı Salonlara profesyonel hizmet vermektedir.
Üst seviyede donanımlı teknik ofis, deneyimli mühendis kadrosu, TUV ve Dünya Standartlarında yüksek güvenlik teknolojisi, entegre çözümler, özel otomasyonlu bilgisayar sistemleri, sessiz çalışma gibi kalite faktörlerini sunmaktayız.
Montajı bitip devreye alınan her sistemin testlerini, eğitimlerini ve gerekli dökümantasyonları sizlere aktarmaktayız. Sistem, "Garanti" süresini tamamlamış olsa bile servis ekibimiz tarafından "Ömür Boyu Garanti" takip sistemine girer ve sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla 7/24 yardım süreci yürütülür.
Web sitemizi ziyaret ediniz: https://www.galasahne.com.tr/
Gala Sahne Referanslarımız: https://www.galasahne.com.tr/referanslar/
Soru ve Görüşleriniz İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.
Bilgilerinize Sunar, İyi Çalışmalar Dileriz.
- Hizmetler
- Işık Köprü Sistemi
- Dekor Askı Sistemi
- Hareketli Kablo Makas Sistemi
- Spiralift- Serapid Sistem
- Orkestra Çukuru
- Döner Sahne
- Hareketli Platform
- Hoparlör Vinç Sistemi
- Bayrak Askı Sistemi
- Kumanda ve Otomasyon Sistemi
- Akustik Kabuk
- Sahne Daraltma Portalı
- Yangın Perdesi
- Sahne Perde Sistemi
- Farba Perde Sistemi
- Fon Perde Sistemi
- Kulis Perde Sistemi
- Friz Perde Sistemi
- Cycloroma Perde Sistemi
- Orta Bölücü Perde Sistemi
- Asansör Perde Sistemi
- Akustik Ahşap Panel
- Akustik Kumaş Panel
- Akustik Kapı
- Konferans Koltuğu
- Tv-Stüdyo Uygulamaları
- Aluminyum Truss Sistemleri
- Portatif Sahne Podyumu
- Portatif Dans Pisti
- Otel Ekipmanları
- 3D Projelendirme ve Danışmanlık
- Sahne Mekanik
- Yanmaz perde
- kongre merkezi
- sinema salonu
- opera salonu
- kumaş panel
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- Hizmet alanları
- Tüm Dünya Ülkeleri
- Adres
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Ostim OSGB Örnek Sanayi Sitesi 1265. Cad. No: 15-17
06374 Ankara
Türkiye
+90-5493632005 www.galasahne.com.tr