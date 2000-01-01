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GALA SAHNE SİSTEMLERİ
Tasarımcılar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (13)
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Projeler

Yeni proje
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    • Batum Gece Kulübü, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar Aluminyum/Çinko
    Batum Gece Kulübü
    İstanbul TED Atakent Koleji, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    İstanbul TED Atakent Koleji, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    İstanbul TED Atakent Koleji, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    İstanbul TED Atakent Koleji
    Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    +2
    Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi
    AĞDAŞ HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    AĞDAŞ HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ, GALA SAHNE SİSTEMLERİ GALA SAHNE SİSTEMLERİ Ticari alanlar
    AĞDAŞ HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR MERKEZİ

    Gala Sahne, Yurt İçi ve Yurt Dışı projelerde sahne ekipmanları ve akıllı arena teknolojisinin iddialı bir tedarikçisidir. Gala Sahne; Kültür Merkezleri, Tiyatro Salonları, Opera, Kongre Merkezleri, Konferans Salonları, Oditoryum, Sinema Salonları ve Çok Amaçlı Salonlara profesyonel hizmet vermektedir.

    Üst seviyede donanımlı teknik ofis, deneyimli mühendis kadrosu, TUV ve Dünya Standartlarında yüksek güvenlik teknolojisi, entegre çözümler, özel otomasyonlu bilgisayar sistemleri, sessiz çalışma gibi kalite faktörlerini sunmaktayız.

    Montajı bitip devreye alınan her sistemin testlerini, eğitimlerini ve gerekli dökümantasyonları sizlere aktarmaktayız. Sistem, "Garanti" süresini tamamlamış olsa bile servis ekibimiz tarafından "Ömür Boyu Garanti" takip sistemine girer ve sistemlerin sorunsuz çalışmasını sağlamak amacıyla 7/24 yardım süreci yürütülür.

    Web sitemizi ziyaret ediniz: https://www.galasahne.com.tr/

    Gala Sahne Referanslarımız: https://www.galasahne.com.tr/referanslar/

    Soru ve Görüşleriniz İçin Bizimle İletişime Geçebilirsiniz.

    Bilgilerinize Sunar, İyi Çalışmalar Dileriz.  

    Hizmetler
    • Işık Köprü Sistemi
    • Dekor Askı Sistemi
    • Hareketli Kablo Makas Sistemi
    • Spiralift- Serapid Sistem
    • Orkestra Çukuru
    • Döner Sahne
    • Hareketli Platform
    • Hoparlör Vinç Sistemi
    • Bayrak Askı Sistemi
    • Kumanda ve Otomasyon Sistemi
    • Akustik Kabuk
    • Sahne Daraltma Portalı
    • Yangın Perdesi
    • Sahne Perde Sistemi
    • Farba Perde Sistemi
    • Fon Perde Sistemi
    • Kulis Perde Sistemi
    • Friz Perde Sistemi
    • Cycloroma Perde Sistemi
    • Orta Bölücü Perde Sistemi
    • Asansör Perde Sistemi
    • Akustik Ahşap Panel
    • Akustik Kumaş Panel
    • Akustik Kapı
    • Konferans Koltuğu
    • Tv-Stüdyo Uygulamaları
    • Aluminyum Truss Sistemleri
    • Portatif Sahne Podyumu
    • Portatif Dans Pisti
    • Otel Ekipmanları
    • 3D Projelendirme ve Danışmanlık
    • Sahne Mekanik
    • Yanmaz perde
    • kongre merkezi
    • sinema salonu
    • opera salonu
    • kumaş panel
    • Hepsini göster: 37 hizme
    Hizmet alanları
    Tüm Dünya Ülkeleri
    Adres
    Ostim OSGB Örnek Sanayi Sitesi 1265. Cad. No: 15-17
    06374 Ankara
    Türkiye
    +90-5493632005 www.galasahne.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Feragatname

    Değerlendirmeler

    Berkay Çalık
    Hem mekanik hem otomasyon açısından çok kaliteli ürünler üretiyorlar tavsiye ederim.
    3 ay önce
    elif toys
    Çalışanlarından yöneticilerine göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürler.Hoşçakalın
    3 ay önce
    Emel Kavak
    Güvenilir ve kaliteli hizmetleriniz için teşekkür ederim gala ailesi kalite asla tesadüf değildir.Tekrar görüşmek üzere...
    3 ay önce
    Tüm 13 değerlendirmelerini göster
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