By Horeca Bahçe Mobilyaları

2001 Yılında İstanbul Ataşehir'de, küçük bir atölyede başlayan bahçe mobilyaları üretimi serüvenimiz, zaman içerisinde süreklilik gösteren istikrarlı yükseliş ivmemiz sonucunda geldiğimiz nokta itibarıyla ülkemizde ve yurt dışında yüzlerce kurumsal ve binlerce bireysel mutlu müşteriyle buluşmamıza olanak sağlamıştır.

Uzun yıllara yayılan deneyimlerimizin, bahçe mobilyaları sektöründe tüketici beklentileri doğrultusunda yaptığımız yenilikçi çalışmalarımızla buluşması sonucunda bahçe mobilyası, balkon mobilyaları, bahçe şemsiyesi, bahçe salıncakları ve şezlonggibi ürünler başta olmak üzere tüm dış mekan bahçe ürünlerinde markamız olan By Horeca isminin aranılır hale gelmesinden mutluluk duymaktayız.

Ayrıca proje bazında ülkemizde ve yurt dışında çok önemli ve değerli markalar olan cafe, restaurant ve otel gibi tesislerle yapmış olduğumuz hem proje çalışmaları hem de ürettiğimiz cafe mobilyaları, otel ve restaurant mobilyaları, plaj şezlonglarıgibi toplu üretimler sonucunda ulaştığımız çok sayıdaki referans kuruluşlardan dolayı da motivasyonumuz oldukça yüksek durumdadır.

Üretimimizi, İstanbul Sultanbeyli'de bulunan 1500 m2 kapalı alanda güncel teknolojilerle ve ülkemizde mevcut bulunan en kaliteli ham maddeleri ve materyalleri kullanarak yapmakta olup, İstanbul Masko mağazamızdan siz değerli müşterilerimize teşhir ve satış faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Ürün gamımız web sitemizde bulunan ürünlerle sınırlı olmayıp, üretici kimliğimiz avantajıyla dilediğiniz ölçü ve modellerde dilediğiniz ürünleri de en kısa sürede size özel, projenize özel yapacağımızdan emin olabilirsiniz.

Her türlü soru ve görüşleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz. Horeca Mobilya San. Ve Tic. Ltd. Şti.