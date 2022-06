CanlıBahçe Fidancılık 2006 senesinde sapanca da hobi amaçlı kendi evimizin bahçesinde üretime başlamış ve daha sonra üretim alanlarını büyüterek ticari hayatına başlamıştır.Türkiyenin her bölgesine aynı gün kargo kapıda ödeme ve kredi katına taksit imkanı ile satışlarımız devam etmektedir.Ayrıca toptan satışlarımızda vardır.Şu an 50000 m2 alanda üretim ve satış hizmetlerimiz devam etmektedir.Müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuş firmamız her geçen gün potansiyelini artırmaya devam etmektedir.Bir gün bahçenizi yada terasınızı yeşillendirmek isterseniz mutlaka bizden yardım isteyiniz.

Daha fazla detay için www.canlibahce.com sitemizi ziyaret ediniz.

