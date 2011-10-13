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CanlıBahçe Fidancılık
Bahçe Ürünleri Sakarya
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (6)
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Projeler

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    • CanlıBahçe Fidancılık, CanlıBahçe Fidancılık CanlıBahçe Fidancılık Klasik Bahçe
    CanlıBahçe Fidancılık, CanlıBahçe Fidancılık CanlıBahçe Fidancılık Klasik Bahçe
    CanlıBahçe Fidancılık, CanlıBahçe Fidancılık CanlıBahçe Fidancılık Klasik Bahçe
    +29
    CanlıBahçe Fidancılık
    CanlıBahçe Fidancılık , CanlıBahçe Fidancılık CanlıBahçe Fidancılık
    CanlıBahçe Fidancılık , CanlıBahçe Fidancılık CanlıBahçe Fidancılık
    CanlıBahçe Fidancılık , CanlıBahçe Fidancılık CanlıBahçe Fidancılık
    CanlıBahçe Fidancılık

    CanlıBahçe Fidancılık 2006 senesinde sapanca da hobi amaçlı kendi evimizin bahçesinde üretime başlamış ve daha sonra üretim alanlarını büyüterek ticari hayatına başlamıştır.Türkiyenin her bölgesine aynı gün kargo kapıda ödeme ve kredi katına taksit imkanı ile satışlarımız devam etmektedir.Ayrıca toptan satışlarımızda vardır.Şu an 50000 m2 alanda üretim ve satış hizmetlerimiz devam etmektedir.Müşteri memnuniyeti üzerine kurulmuş firmamız her geçen gün potansiyelini artırmaya devam etmektedir.Bir gün bahçenizi yada terasınızı yeşillendirmek isterseniz mutlaka bizden yardım isteyiniz. 

    Daha fazla detay için www.canlibahce.com sitemizi ziyaret ediniz.

    0532 245 1384

    Hizmetler
    Süs Bitkileri üretim ve satış Peyzaj uygulama ve danışmalık hizmetleri
    Hizmet alanları
    tüm türkiye ve Sakarya
    Adres
    Canbooğlu mevkii Adapazarı sapanca yolu üzeri -Arifiye
    54600 Sakarya
    Türkiye
    +90-5322451384 www.canlibahce.com

    Değerlendirmeler

    Adnan Akçelik
    Gerçekten canlı bir bahçe Bahara cana can katar
    3 ay önce
    Caner ERGÜN
    Cihan Bey çok ilgili, fidan ve süs bitkisi konusunda tereddütsüz iletişime geçebilirsiniz.
    yaklaşık 1 yıl önce
    Öznur Azizoğlu Gümüş
    Süs bitkilerine baktım fiyatlar biraz yüksek geldi. Saksı çeşitleri de az
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 6 değerlendirmelerini göster
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