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Tastugla.com
Mimarlar Ankara
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    Tas ve tugla duvar kaplama tasarim ve uygulama basta olmak üzere, ic mekan tasarim tadilat dekorasyon isleri, mutfak ve banyo yapimi, ev ofis villa magaza cafe restoran gibi tum mekanlarin ic mekan ve dis cephe tasarim dekorasyon isleri anahtar teslim olarak yapilmaktadir. Gerekli elektrik ve mekanik tesisat isleri de bunyemizde yapilmakta olup tüm islemler en kaliteli malzemeler ve profesyonel iscilik garantisi ile yapilmaktadir. Mermer seramik ahsap ve laminat parke mutfak dolabi banyo vitrifiye gibi tum malzemeler ve kultur tasi kultur tuglasi duvar kagidi gibi dekoratif uygulamalar konusunda ozel uzman ekip ve malzeme portfoyumuz bulunmaktadir

    Hizmetler
    • Tadilat
    • Dekorasyon
    • Duvar kaplama
    • kültür tuğlası kaplama
    • mutfak tasarimi
    • banyo tasarimi
    • villa tadilati
    • mermer kaplama
    • traverten merdiven
    • ahsap kaplama
    • duvar kağıdı
    • Dekoratif siva
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • Anahtar Teslim tadilat dekorasyon uygulamalari ve Tas ve Tugla duvar kaplama
    • Ankara
    Adres
    1275. Sokak No 22 Cankaya
    06660 Ankara
    Türkiye
    +90-5057998855 www.tastugla.com
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