Ekofen ısı sistemleri

Firmamızın titiz ve duyarlı yaklaşımı ülkemizde layık olduğu ilgi ve alakayı bulmuştur. Bizlerle aynı dünya görüşüne sahip binlerce bireysel müşterimiz, yüzlerce mimar ve proje ofisi, onlarca inşaat firmasının birinci sıradaki tercihi olmaktan gurur duymaktayız. Ne yazık ki kaliteden yoksun, sorunlu, yanlış şömine ve baca uygulamaları her yerde karşımıza çıkmaktadır. RACOFLAME olarak uygulamalarımızın % 40’ı hala mevcut bir şömineyi kırıp yenisini yapmak ve sorunlu, çekmeyen, yangın çıkarma olasılığı çok yüksek bacaları değiştirmekle geçmektedir. Bu gerçekler ülkemizin milli gelir kaybı olarak bizleri üzmekte, bununla birlikte kullanıcıların artık bilinçlenerek doğru uygulamalar peşinde olduğunu görmekte bizleri sevindirmektedir.

Elbette tüm bu uygulamaların bir maliyeti vardır. Firmamızın ana prensibi kazanç sağlama uğruna standartlardan ödün vermemek ve düşük kar marjı ile verimli çalışma düzeni içinde karlılığını korumadır. Yılların birikimi ve tecrübemiz sayesinde yıllardır birçok prestijli projede yer alarak onların seçkin müşteri kitlesine istenilen şekilde hitap edebileceğimizi gösterdik. Bu projelerde yer alabilmemizin sebebi tabii ki sadece işimizi yılların tecrübesi ile 0 Avrupa Birliği standartlarında yapmamız değil. Bu proje için özenle seçilmiş, en doğru şömine haznelerini kullanmamız ve titizlikle imal edilmiş, kaliteli şömine giydirme modelleri kullanmamızın da etkisi çok büyük. Şömine sadece son kullanıcının gördüğü şömine haznesi ve şömine giydirme modelinden ibaret değildir. Alt yapısında ve montajında çok önemli, hayati detaylar gizlidir. Racoflame olarak ekibimiz duvar içinde kalan bir ısı odası oluşturmaktadır. Burada tamamen AB normlarına uygun montaj malzemeleri kullanmaktayız. Isıya dayanıklı ve yıllarca kusursuz çalışacak sistemler oluşturuyoruz. Kısacası şöminede görünen ve görünmeyen ama performans, verimlilik, estetik ve güvenlik için çok önemli olan tüm detaylara dikkat ediyor ve seçkin müşterilerimize yıllarca kusursuz hizmet edecek şömineler sunuyoruz. Şömine haznelerimiz çelik gövde yapısına sahip ve içi alimüna tuğlalıdır, haznelerimiz bu özel tasarım gövde sayesinde yaşam alanını en soğuk kış günlerinde bile sıcacık bir yuvaya çevirmekle kalmayıp ayrıca şık tasarımı ile bina sakinlerinin içini de ısıtacaktır. Çift yönlü haznelerimiz ile aynı evde 2 farklı şömine keyfi yaşama imkânı sunuyoruz. Haznelerimiz müşterilerimizin isteğine göre şömine kapağı yana açılır veya asansör kapaklı olacak şekilde üretilebilmektedir. Ürettiğimiz farklı şömine haznelerimiz için farklı tasarımda modellerimiz ve bu modellerimiz için Ekofen ekibi olarak titizlikle seçtiğimiz farklı taş opsiyonlarımız var. Şömine giydirme modellerindeki taş seçeneklerimizi Ekofen ekibi olarak titizlikle seçtik. Her bir model en hassas kontrollerden geçerek monte edilmektedir. Taşlarımız Türkiye’nin en kaliteli taş ocaklarından bizlere geliyor ve büyük bir titizlik ile işleniyor. Opsiyonlarımızdan bazıları: Burdur bej, Emprador Light, Dolgulu Traverten, San Gabriel Patine, Emperial White, Zimbabwe Yakma Granit, Naturel Traverten, Noche Traverten ve Susamlı Limra bunlardan birkaçı. Her zevk ve dekorasyona uyacak, oldukça geniş opsiyonlu bir seçenek sunuyoruz. Müşterilerimiz sadece yaşam alanlarında prestijli bir dekorasyon öğesine sahip olmakla kalmayacak aynı zamanda gerçek, verimli, ekonomik ve çevreci bir ısınma yöntemine sahip olmanın gururunu ve keyfini yaşayacaktır. Ekofen Isı-Enerji grubunun ürün adı olan Racoflame; ekonomik, çevreci, verimli, alternatif ve dekoratif ısınma çözümleri sağlayan özgün tasarımlarıyla ayrıca projeye özel butik üretimleriyle ön plana çıkmaktadır. Geniş ürün yelpazesi Odun Yakan Şömineler, Bacasız Şömineler, Orta Şömineler olmak üzere 3 ana gruptan oluşmaktadır.