peker içmimarlık

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İç Mimarlar Amasya
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    Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.


    Hizmetler
    İçmimari
    Hizmet alanları
    • ticari alanlar (Konut
    • otel
    • cafe
    • restorant
    • hastaneler
    • yönetici ofisleri
    • kuaför salonları
    • villalar)
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Mustafa kemal paşa cad. Peker tuncer apt.Kat 1 no:1 Amasya /merkez
    05100 Amasya
    Türkiye
    +90-5322037214 www.pekericmimarlik.com
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