peker içmimarlık

Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden müşteri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katkı sağlayan, faaliyetlerinden elde ettiği başarılar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geniş kitlelere hizmet sunmayı kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.
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- Adres
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Mustafa kemal paşa cad. Peker tuncer apt.Kat 1 no:1 Amasya /merkez
05100 Amasya
Türkiye
+90-5322037214 www.pekericmimarlik.com