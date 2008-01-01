Tulya Evleri

2008 yılında inşası biten ideal yapı sistemi Euromac 2 ile Türkiye’deki ilk uygulama olan TULYA EVLERİ Konya Meram bölgesi Lalebahçe mevkiindedir.
21.000 m2’lik arsa üzerine kurulu, sıra dışı mimari özellikleri ile 20 villadan oluşan, ortak yaşam kurgusuyla planlanan TULYA EVLERİnde 5 oda + 2 salon + 1 mutfak + 2 banyo + 1 kış bahçesi + 1 veranda ve rüzgarlık bulunmaktadır ve her bir villa brüt 430m2’dir. Tulya Evlerinde, site içi yollar, otoparklar, spor ve sosyal tesisler, çocuk parkı vs. gibi ortak kullanım alanlarının dışında yaklaşık 15.000m2 lik yeşil alanla iç içe, konfor ve güvenle yaşamaktayız.
- Hizmet alanları
- Konya
- Adres
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Alaeddin Bulvarı M. Babalık Sk. Uluşahin İşhanı 20/206
42000 Konya
Türkiye
+90-5322928810 www.tulyaevleri.com