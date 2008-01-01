Tulya Evleri

​Ev taşırken kaçınmanız gereken 7 hata

Yeni bir eve taşınmak her ne kadar heyecan verici bir deneyim olsa da taşınma işlemleri yorucu ve stresli geçer. Bu süreçte yapılması gereken bir çok iş ve ilgilenilmesi lazım olan bir yığın detay çıkar.

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