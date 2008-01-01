현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Tulya Evleri
İnşaat Şirketleri Konya
Genel Bakış 1Projeler (1) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (10)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Tulya Evleri, Tulya Evleri Tulya Evleri Modern Bahçe
    Tulya Evleri, Tulya Evleri Tulya Evleri Akdeniz Banyo
    Tulya Evleri, Tulya Evleri Tulya Evleri Akdeniz Çocuk Odası
    +18
    Tulya Evleri

    2008 yılında inşası biten ideal yapı sistemi Euromac 2 ile Türkiye’deki ilk uygulama olan TULYA EVLERİ Konya Meram bölgesi Lalebahçe mevkiindedir.

    21.000 m2’lik arsa üzerine kurulu, sıra dışı mimari özellikleri ile 20 villadan oluşan, ortak yaşam kurgusuyla planlanan TULYA EVLERİnde 5 oda + 2 salon + 1 mutfak + 2 banyo + 1 kış bahçesi + 1 veranda ve rüzgarlık bulunmaktadır ve her bir villa brüt 430m2’dir. Tulya Evlerinde, site içi yollar, otoparklar, spor ve sosyal tesisler, çocuk parkı vs. gibi ortak kullanım alanlarının dışında yaklaşık 15.000m2 lik yeşil alanla iç içe, konfor ve güvenle yaşamaktayız.

    Hizmet alanları
    Konya
    Adres
    Alaeddin Bulvarı M. Babalık Sk. Uluşahin İşhanı 20/206
    42000 Konya
    Türkiye
    +90-5322928810 www.tulyaevleri.com

    Değerlendirmeler

    Halit Bulut
    Dış görünüşü çok güzel ama İnşaat halindeyken?
    3 ay önce
    İbrahim Öztuğ Bildirici
    Örnek villayı gezdik. Konyada gördüğüm kesinlikle en iyi proje. Abartıdan uzak, kaliteli, elit ve ergonomik tasarım. Hem Mühendisliğni hem de mimarlığını yapan vizyon sahibinin emeğine sağlık. Öncelikle mimarların gezmesini tavsiye ederim.
    8 ay önce
    Huseyin Gursesli
    Çok güzel
    yaklaşık 1 yıl önce
    Tüm 10 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element