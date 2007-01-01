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Ev yenilemek yorucu, zaman zaman sinir bozucu, zahmetli ve tabii ki belirli bir bütçenin ayrılmasını gerektiren ve hatta çoğu durumda bu bütçenin aşıldığı bir süreçten ibarettir.
Taş evler yüzlerce yıldır dünyanın hemen her coğrafyasında yapılagelmiş çok yaygın bir yapı türüdür. Taş ev yapım teknikleri bölgelere göre kendi içlerinde pek çok farklı özellik gösteriyor olsalar da son derece dayanıklı, güçlü v…
Türkiye’de inşaat yönetmeliklerine göre bir odanın tavan yüksekliği en az 260 cm olmalı. Bu yükseklik çoğu evde 3 metre olarak uygulanıyor ve 3 metrenin üzerindeki yükseklikler için yüksek tavanlı ifadesi kullanılıyor.