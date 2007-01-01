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İBRAHİM TOPAL YAPI &amp; MİMARLIK
İnşaat Şirketleri İzmir
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş
    İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi
    İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Ticari alanlar Taş Mavi
    +4
    İNCİRLİEV OTEL ALAÇATI
    REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş
    REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Taş Beyaz
    REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ, İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK İBRAHİM TOPAL YAPI & MİMARLIK Akdeniz Evler Taş Beyaz
    +8
    REISDERE EVİ / RESTORASYON PROJESİ
    Hizmetler
    • inşaat
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • dekorasyon
    • ahşap ürünler
    Hizmet alanları
    İzmir ve Çeşme
    Adres
    35950 İzmir
    Türkiye
    +90-5545085608 www.topalinsaat.com.tr
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