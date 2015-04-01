ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ

ŞÖMİNE ATEŞİ, Ates İnşaat Ltd. şirketinin Şömine ve Soba sektöründe faaliyet gösteren markasıdır.

Ates 2003 Yılında kurulmuş olup, hem İzmir merkezinde, hem de Çeşme deki mağazalarıyla "Önce İnsan", " Önce Müşteri Memnuniyeti " ilkesini esas alarak Şöminenin yanı sıra Braas Çatı Uygulamaları konularında Üretim, Uygulama ve Satış faaliyetlerinde bulunmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bakınız. www.atesinsaat.com.tr) Sobalarda Morso , Jotul,Scan, Willager , Arada , Prity gibi Dünyanın en kaliteli ithal odun ve kömür yakan Döküm Şömine Sobaları ve Karia Kaloriferli (sulu) Şöminelerle odunun ve kömürün sağladığı yüksek ısıtma gücünü sadece ateşin yandığı yere değil evinizdeki diğer odalara da dağıtarak ısınmanızı sağlıyoruz. Şömine Giydirmelerini seçilen modele göre kendi atölyemizde üretiyoruz. İstenirse giydirmeyi müşterimiz tasarlıyor biz uyguluyoruz. İhtiyaca göre Seramik Baca ve Çelik Baca Sistemlerinin Uygulamalarını yapıyoruz. Faaliyet alanımız İzmir, Çeşme, Alaçatı, Urla, Aliağa, Foça, Dikili, Kuşadası, Manisa, Alaşehir, Akhisar, Kütahya, Uşak, Aydın, Nazilli, Denizli, Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık, Muğla, Bodrum, Marmaris, başta olmak üzere tüm Ege bölgesini ve çevresini kapsamaktadır. "İşi Yapan İnsandır." Çalışanlarımız müşterisine ve yaptığı işe saygı duyan, deneyimli, yeniliklere açık, şömine konusuna yıllarını vermiş Uzman Personellerden oluşmaktadır. Bu özelliklerimizle müşterilerimiz için memnuniyet merkezi olmayı hedefliyoruz. Bize Vakit ayırdığınız için teşekkürler Saygılarımızla UZMAN ÇALIŞANLARIYLA " ATES İYİSİNİ YAPAR.