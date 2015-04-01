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ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ
Şömineler İzmir
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • U TİPİ VE L TİPİ ŞÖMİNELER, ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    U TİPİ VE L TİPİ ŞÖMİNELER, ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ İç Dekorasyon
    U TİPİ VE L TİPİ ŞÖMİNELER, ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ ATES ŞÖMİNE LTD ŞTİ İç Dekorasyon
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    U TİPİ VE L TİPİ ŞÖMİNELER

    ŞÖMİNE ATEŞİ, Ates İnşaat Ltd. şirketinin Şömine ve Soba sektöründe faaliyet gösteren markasıdır.

    Ates 2003 Yılında kurulmuş olup, hem İzmir merkezinde, hem de Çeşme deki mağazalarıyla   "Önce İnsan", " Önce Müşteri Memnuniyeti " ilkesini esas alarak Şöminenin yanı sıra Braas Çatı Uygulamaları konularında Üretim, Uygulama ve Satış faaliyetlerinde bulunmaktadır.  (Ayrıntılı bilgi için bakınız.  www.atesinsaat.com.tr) Sobalarda Morso , Jotul,Scan, Willager , Arada , Prity gibi Dünyanın en kaliteli ithal odun ve kömür yakan Döküm Şömine Sobaları ve Karia Kaloriferli (sulu) Şöminelerle odunun ve kömürün sağladığı yüksek ısıtma gücünü sadece ateşin yandığı yere değil evinizdeki diğer odalara da dağıtarak ısınmanızı sağlıyoruz. Şömine Giydirmelerini seçilen modele göre kendi atölyemizde üretiyoruz. İstenirse giydirmeyi müşterimiz tasarlıyor biz uyguluyoruz. İhtiyaca göre Seramik Baca ve Çelik Baca Sistemlerinin Uygulamalarını yapıyoruz. Faaliyet alanımız İzmir, Çeşme, Alaçatı, Urla, Aliağa, Foça, Dikili, Kuşadası, Manisa, Alaşehir, Akhisar, Kütahya, Uşak, Aydın, Nazilli, Denizli, Balıkesir, Burhaniye, Ayvalık, Muğla, Bodrum, Marmaris, başta olmak üzere tüm Ege bölgesini ve çevresini kapsamaktadır. "İşi Yapan İnsandır."   Çalışanlarımız müşterisine ve yaptığı işe saygı duyan, deneyimli, yeniliklere açık, şömine konusuna yıllarını vermiş Uzman Personellerden oluşmaktadır.  Bu özelliklerimizle müşterilerimiz için memnuniyet merkezi olmayı hedefliyoruz. Bize Vakit ayırdığınız için teşekkürler Saygılarımızla UZMAN ÇALIŞANLARIYLA  " ATES İYİSİNİ YAPAR.

    Hizmetler
    • ŞÖMİNE YAPIMI
    • BACA YAPIMI
    • BARBEKÜ YAPIMI
    • DEKORATİF SOBALAR
    • ÇATI YAPIMI
    • İZOLASYON UYGULAMALARI
    Hizmet alanları
    • İzmir
    • Çeşme
    • Urla /İZMİR
    • Bodrum / MUĞLA
    • kuşadası
    • ÇEŞME/İZMİR
    • Manisa
    • ayvalık
    • Aydın
    • foça
    • Hepsini göster: 10 hizmet alanı
    Adres
    ALAÇATI TOKOĞLU MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI NO :38 ÇEŞME
    İZMİR İzmir
    Türkiye
    +90-2324499925 www.somineatesi.com

    Değerlendirmeler

    tavi envar
    İnternette her yerde sizin telefonunuz var fiyat bile araştıramıyoruz :)
    yaklaşık 5 yıl önce
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