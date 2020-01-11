Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon

TAŞCENTER, doğal taş dekorasyon alanında çeşme, mezar, şömine, barbekü, doğal taş villa, taş çeşme, mermer mezar, taş mezar,taş ev ve aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti vermektedir. CNC makinemiz ile ahşap işlemesi yapabilmekteyiz. Ahşapla ilgili olarakahşap duvar saatlerimiz ve MDF saat tasarımlarımız mevcuttur. Mermer ve ahşap rölyef çalışmalarımız ile rakiplerimizin bir adım önünde olmayı başararak siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için çaba göstermekteyiz. Kalite, güven ve başarı ilkesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Başlangıçta restorasyon çalışmalarıyla yola koyulan firma, sonrasında taş camii ve minare çalışmalarıyla yolculuğunu sürdürdü. Üç kuşağın köklü tecrübelerini çatısı altında barındıran TAŞCENTER, geçmişin estetik anlayışını günümüzün modern teknolojik yenilikleriyle harmanladı. CNC makinası sayesinde ahşap işlemesi alanında da hizmet veren firma; çeşme, mezar, şömine, barbekü ve daha pek çok işlemde doğal taş ve mermerlerle eşsiz çalışmalar yaratmaktadır. El işçiliğinde sağladığı başarı ve CNC makinası sayesinde taşlarda yarattığı motifler sayesinde rakipleri arasından sıyrılan TAŞCENTER, güven odaklı çalışma anlayışını güleryüzlü hizmetiyle harmanlamaktadır. Teknolojik trendleri takip eden, deneyimlerini gelecek nesillere güvenle aktarmak isteyen ve daima memnuniyet odaklı çalışmalar üreten TAŞCENTER, başarı dolu yolculuğuna aralıksız devam etmektedir.
Taşın gücüne yaşamın güzelliğini işlemek için...
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İnönü Mah. Biriketçiler Sitesi 389 Sk. No: 12
01920 Ceyhan, Adana, Türkiye
Türkiye
+90-5354234507 www.tascenter.com