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Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon
İnşaat Şirketleri Ceyhan, Adana, Türkiye
Genel Bakış 25Projeler (25) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

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    • 3D Rölyef işlemeli mermer mezar, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Mermer Beyaz
    3D Rölyef işlemeli mermer mezar, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Mermer Beyaz
    3D Rölyef işlemeli mermer mezar, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon
    +1
    3D Rölyef işlemeli mermer mezar
    Taş çeşme modelleri, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Taş Beyaz
    Taş çeşme modelleri, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Mermer Bej
    Taş çeşme modelleri, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Taş Gri
    +16
    Taş çeşme modelleri
    Şadırvan Modelleri, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Mermer Bej
    Şadırvan Modelleri, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Mermer Bej
    Şadırvan Modelleri, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon SanatSanat Eserleri Mermer Bej
    +1
    Şadırvan Modelleri
    Mezar Modelleri, Taş Mezar, Mermer mezar, Mezar, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon
    Mezar Modelleri, Taş Mezar, Mermer mezar, Mezar, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon
    Mezar Modelleri, Taş Mezar, Mermer mezar, Mezar, Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon Taşcenter Acarlıoğlu Doğal Taş Dekorasyon
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    Mezar Modelleri, Taş Mezar, Mermer mezar, Mezar
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    Hepsini göster: 25 proje

    TAŞCENTER, doğal taş dekorasyon alanında çeşme, mezar, şömine, barbekü, doğal taş villa, taş çeşme, mermer mezar, taş mezar,taş ev ve aklınıza gelebilecek her türlü hizmeti vermektedir. CNC makinemiz ile ahşap işlemesi yapabilmekteyiz. Ahşapla ilgili olarakahşap duvar saatlerimiz ve MDF saat tasarımlarımız mevcuttur. Mermer ve ahşap rölyef çalışmalarımız ile rakiplerimizin bir adım önünde olmayı başararak siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için çaba göstermekteyiz. Kalite, güven ve başarı ilkesiyle yolumuza devam etmekteyiz. Başlangıçta restorasyon çalışmalarıyla yola koyulan firma, sonrasında taş camii ve minare çalışmalarıyla yolculuğunu sürdürdü. Üç kuşağın köklü tecrübelerini çatısı altında barındıran TAŞCENTER, geçmişin estetik anlayışını günümüzün modern teknolojik yenilikleriyle harmanladı. CNC makinası sayesinde ahşap işlemesi alanında da hizmet veren firma; çeşme, mezar, şömine, barbekü ve daha pek çok işlemde doğal taş ve mermerlerle eşsiz çalışmalar yaratmaktadır. El işçiliğinde sağladığı başarı ve CNC makinası sayesinde taşlarda yarattığı motifler sayesinde rakipleri arasından sıyrılan TAŞCENTER, güven odaklı çalışma anlayışını güleryüzlü hizmetiyle harmanlamaktadır. Teknolojik trendleri takip eden, deneyimlerini gelecek nesillere güvenle aktarmak isteyen ve daima memnuniyet odaklı çalışmalar üreten TAŞCENTER, başarı dolu yolculuğuna aralıksız devam etmektedir. 

    Taşın gücüne yaşamın güzelliğini işlemek için...

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    • Barbekü
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    • barbekü
    • Hepsini göster: 27 hizme
    Hizmet alanları
    • Türkiye Geneli
    • Adana
    • Ceyhan
    • Mersin
    • Tarsus
    • Hatay
    • İskenderun
    • Gaziantep
    • Kayseri
    • Sivas
    • Türkiye
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    İnönü Mah. Biriketçiler Sitesi 389 Sk. No: 12
    01920 Ceyhan, Adana, Türkiye
    Türkiye
    +90-5354234507 www.tascenter.com

    Değerlendirmeler

    Ekrem. Ekrem.
    Bahçemize barbekü yaptırmayı düşünüyorduk. Taşcenter'ın daha önce yaptığı işlere baktık ve çok beğendik. Daha sonra Mehmet Oğuz beyle iletişime geçtik. Çok kısa zamanda bahçemize güzel ve kaliteli bir barbekü yaptılar. Yine evimize şömine yaptırmak içinde tekrar konuştuğumuzda bize çok kolaylık sağladılar. İşlerinde göstermiş oldukları titizlik ve özverili çalışmalardan dolayı birkez de burda teşekkür etmek istedik. Başta Mehmet bey olmak üzere tüm ekibin eline, emeğine sapğlık.
    yaklaşık 2 yıl önce
    Proje tarihi: Ağustos 2019
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    ebrusenayacar
    Oğuz beyle tanıştıktan sonra evimiz için barbekü yaptırmaya karar verdik ve en uygun modeli seçtik. Yapım aşamasında bizi memnun ettiği için kendilerine çok teşekkür ederiz.
    neredeyse 3 yıl önce
    Proje tarihi: Mayıs 2017
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