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Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti.
Havuz & Spa İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • NİDAPARK KAYAŞEHİR, Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti. Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti.
    NİDAPARK KAYAŞEHİR, Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti. Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti.
    NİDAPARK KAYAŞEHİR, Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti. Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti.
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    NİDAPARK KAYAŞEHİR

    Olimpik Havuz Makina Tesisat ve Insaat San Tic. Ltd ve Sti. olarak, baslangıçtan bugüne en temel değerlerimiz, standartlara uygun doğru isler yapmak, dürüst, ilkeli ve yüzde yüz müsteri memnuniyetine dayalı bir anlayısla çalışmaktır. Biz biliyoruz ki, yaptığımız işin sürekliliği ve sürdürülebilirliği bu değerlere bağlıdır ve bu nedenle; başladığımız her proje bize büyük heyecan, bitirdiğimiz her proje büyük gurur vermistir.30 yıllık deneyimi ve uzman kadrosuyla Proje, Taahhüt ve Danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmamız, yurt içinde ve yurt dışında standartlara uygun, teknolojik olarak günün gereksinimlerine cevap verebilecek yüzlerce projenin yapımını gerçekleştirmiş ve halen gerek yurt içinde, gerek yurt dışında bir çok projenin yapımına devam etmektedir.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Atatürk Mh. Seref Sk. No: 24 34752 Atasehir – ISTANBUL
    34758 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165760407 www.olimpikhavuz.com

    Değerlendirmeler

    İlker Seyrek
    3 yıldan fazla önce
    Gzgn Street view
    Sağol bir şey değil
    6 yıldan fazla önce
    Selçuk Metin
    Asya yakasında
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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