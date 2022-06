Olimpik Havuz Makina Tesisat ve İnşaat San Tic. Ltd ve Şti.

Olimpik Havuz Makina Tesisat ve Insaat San Tic. Ltd ve Sti. olarak, baslangıçtan bugüne en temel değerlerimiz, standartlara uygun doğru isler yapmak, dürüst, ilkeli ve yüzde yüz müsteri memnuniyetine dayalı bir anlayısla çalışmaktır. Biz biliyoruz ki, yaptığımız işin sürekliliği ve sürdürülebilirliği bu değerlere bağlıdır ve bu nedenle; başladığımız her proje bize büyük heyecan, bitirdiğimiz her proje büyük gurur vermistir.30 yıllık deneyimi ve uzman kadrosuyla Proje, Taahhüt ve Danışmanlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren firmamız, yurt içinde ve yurt dışında standartlara uygun, teknolojik olarak günün gereksinimlerine cevap verebilecek yüzlerce projenin yapımını gerçekleştirmiş ve halen gerek yurt içinde, gerek yurt dışında bir çok projenin yapımına devam etmektedir.