현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ardıç Mimarlık
Banyo Tasarımcıları İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (11)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Corian Üretimi ve Bakımı, Ardıç Mimarlık Ardıç Mimarlık Mutfak üniteleri Beyaz
    Corian Üretimi ve Bakımı, Ardıç Mimarlık Ardıç Mimarlık Modern Banyo Beyaz
    Corian Üretimi ve Bakımı, Ardıç Mimarlık Ardıç Mimarlık Ankastre mutfaklar
    Corian Üretimi ve Bakımı

    1970 yılından bu yana hizmet veren Ardıç MimarlıkCorian Tezgah üretimi, Corian Yüzey Tamiri, WC kabinleri, Genel Tuvaletler, Cubicle Compact üretimleriyle kişiler, mimarlar ve firmaların hizmetindedir.

    Hizmetler
    • Corian
    • Corian Tezgah
    • Corian Tamiri
    • Corian Bakımı
    • Genel Tuvaletler
    • WC Kabinler
    • Cubicle Sistemler
    • WC Kabin Sistemleri (Cubicle)
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • tasarım
    • dekorasyon
    Adres
    Ataşehir Mobilyacılar Çarşısı Kösebey sk. No 57/ k4
    34704 İstanbul
    Türkiye
    +90-2164722344 www.ardicmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Umut Ekşi
    Oz büyücüsü Feridun Usta'nın emeğine ve ellerine sağlık. Corian mutfak tezgahımızdaki çatlak bölgeden eser kalmamasının yani sıra renk tonunu bile orjinalinden ayırt etmeniz imkansız.
    yaklaşık 1 ay önce
    Ahmet Koc
    Ellerinize sağlık tezgâhımızın bakımını yaptılar ilk günkü gibi oldu teşekkür ederim...
    5 ay önce
    Sinem Gürşen
    Ardıç Mimarlık; malzeme kalitesi, müşteri ilişkileri ve yaptıkları işi benimsemeleri ile güvenebileceğiniz bir firma. Ferruh Bey son derece işinin ehli birisi tavsiye ederim.
    6 ay önce
    Tüm 11 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element