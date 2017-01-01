Erden Ekin Design İç mimarlık – Tasarım – Proje ve Uygulama Ofisi

Erden Ekin Design; İç Mimari & Mimari ve 3D Görselleme alanlarında çalışan bir tasarım, proje ve uygulama ofisidir. Tasarımın bir bütün olması gerektiği yaklaşımından yola çıkarak, mekan tasarlarken mimariye, kullanıcıya, fonksiyona, estetiğe ve detaylara önem vermeyi prensip edinmiştir. Tasarım sürecini her projede yeni malzemeler ve teknoloji arayışı içinde özgün bir noktaya sürüklemek kaygısı ile modern anlayışını doğaya saygısını yitirmeden sürdürmeyi amaçlamıştır. Erden Ekin Design; temelde “insan” unsurunu unutmayan, kullanıcı için fonksiyonel ve estetik çözümler arayan bir tasarım ekibidir. Erden Ekin Design ayrıca kişiye ve mekana özel mobilya tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır. Tasarım ön çalışması sonrası, 3 boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta, tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte, üretimin tamamlanmasının ardından, mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır. Bu şekilde; hayalinizdeki tasarımlar, yaşam alanlarındaki yerini alarak, gerçeğe dönüşmüş olurlar… Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu firmamızda, müşteri – tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik gösterilerek hizmetler yerine getirilir. Bu nedenle, projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar, tasarım çalışması da sürdürülmektedir.