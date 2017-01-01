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Erden Ekin Design İç mimarlık – Tasarım – Proje ve Uygulama Ofisi
İç Mimarlar Çankaya
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (4)
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Projeler

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    • Birlik Mah. Konut, Erden Ekin Design İç mimarlık - Tasarım - Proje ve Uygulama Ofisi Erden Ekin Design İç mimarlık - Tasarım - Proje ve Uygulama Ofisi Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Birlik Mah. Konut, Erden Ekin Design İç mimarlık - Tasarım - Proje ve Uygulama Ofisi Erden Ekin Design İç mimarlık - Tasarım - Proje ve Uygulama Ofisi Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
    Birlik Mah. Konut, Erden Ekin Design İç mimarlık - Tasarım - Proje ve Uygulama Ofisi Erden Ekin Design İç mimarlık - Tasarım - Proje ve Uygulama Ofisi Çalışma OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
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    Birlik Mah. Konut

    Erden Ekin Design; İç Mimari & Mimari ve 3D Görselleme alanlarında çalışan bir tasarım, proje ve uygulama ofisidir. Tasarımın bir bütün olması gerektiği yaklaşımından yola çıkarak, mekan tasarlarken mimariye, kullanıcıya, fonksiyona, estetiğe ve detaylara önem vermeyi prensip edinmiştir. Tasarım sürecini her projede yeni malzemeler ve teknoloji arayışı içinde özgün bir noktaya sürüklemek kaygısı ile modern anlayışını doğaya saygısını yitirmeden sürdürmeyi amaçlamıştır. Erden Ekin Design; temelde “insan” unsurunu unutmayan, kullanıcı için fonksiyonel ve estetik çözümler arayan bir tasarım ekibidir. Erden Ekin Design ayrıca kişiye ve mekana özel mobilya tasarım ve üretim hizmeti sunmaktadır. Tasarım ön çalışması sonrası, 3 boyutlu olarak müşteriye proje sunumu yapılmakta, tasarımda varsa gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla üretim aşamasına geçilmekte, üretimin tamamlanmasının ardından, mekana özel hazırlanan ürünlerin uygulanmasıyla proje tamamlanmaktadır. Bu şekilde; hayalinizdeki tasarımlar, yaşam alanlarındaki yerini alarak, gerçeğe dönüşmüş olurlar… Müşteri memnuniyetinin ön planda tutulduğu firmamızda, müşteri – tasarımcı diyaloğuna yüksek titizlik gösterilerek hizmetler yerine getirilir. Bu nedenle, projelerde karşılıklı değerlendirmeler sonucunda müşteri memnuniyeti sağlanana kadar, tasarım çalışması da sürdürülmektedir.

    Hizmetler
    • İç Mimari
    • iç mimar
    • dekorasyon
    • tasarım
    Hizmet alanları
    Çankaya
    Adres
    İkizdere sokak No:23/2
    06640 Çankaya
    Türkiye
    +90-5327476566 www.erdenekin.com

    Değerlendirmeler

    Ertuğrul Kamçı
    2 yıldan fazla önce
    izmir dekorasyon
    neredeyse 5 yıl önce
    serkan yoldar
    İşinde çok profesyonel..
    6 yıldan fazla önce
    Tüm 4 değerlendirmelerini göster
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