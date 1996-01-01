Saha iç mimarlık ofisi

1996 yılında İç Mimar Saliha Handan Kılıç tarafından kurulan ve 2012 yılından günümüze kadar Saha İç Mimarlık adı ile çalışmalarına devam eden firmamız 20 yıllı aşan birikim ve tecrübelerini sizlerle paylaşıp çözüm ortağınız olmaktan büyük mutluluk duyacaktır.

Saha İç Mimarlık olarak misyonumuz en küçük m2 lerden devasa alanlara kadar her türlü mekanlarda insan faktörünün yaşam standartlarını en yükseğe taşımak ve bunu yaparken tasarımdan uygulama safhasına kadar tüm süreçlerde yanınızda olmaktır.

Tasarımı sanatla birleştiren mimari kadromuz ve ehil uygulama ekiplerimizle sizlere yaşayacağınız alanları en keyifli ve yaşanılası hale getirmek en önemli vizyonumuzdur.