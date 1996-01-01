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Saha iç mimarlık ofisi
İç Mimarlar İstanbul
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Projeler

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    • TUZLA VİLLA PROJE, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Villa
    TUZLA VİLLA PROJE, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Villa
    TUZLA VİLLA PROJE, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Villa
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    TUZLA VİLLA PROJE
    KERVAN ÇEYİZ MAĞAZALARI
    DEKOR RULO FABRİKA İDARİ BİNA
    Beykoz konakları, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Villa
    Beykoz konakları
    ERENKÖY DAİRE PROJESİ, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Apartman
    ERENKÖY DAİRE PROJESİ, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Apartman
    ERENKÖY DAİRE PROJESİ, Saha iç mimarlık ofisi Saha iç mimarlık ofisi Apartman
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    ERENKÖY DAİRE PROJESİ

    1996 yılında İç Mimar Saliha Handan Kılıç tarafından kurulan ve 2012 yılından günümüze kadar Saha İç Mimarlık adı ile çalışmalarına devam eden firmamız 20 yıllı aşan birikim ve tecrübelerini sizlerle paylaşıp çözüm ortağınız olmaktan büyük mutluluk duyacaktır.

    Saha İç Mimarlık olarak misyonumuz en küçük m2 lerden devasa alanlara kadar her türlü mekanlarda insan faktörünün yaşam standartlarını en yükseğe taşımak ve bunu yaparken tasarımdan uygulama safhasına kadar tüm süreçlerde yanınızda olmaktır.

    Tasarımı sanatla birleştiren mimari kadromuz ve ehil uygulama ekiplerimizle sizlere yaşayacağınız alanları en keyifli ve yaşanılası hale getirmek en önemli vizyonumuzdur.

    Hizmet alanları
    İç mimarlık ve İSTANBUL
    Adres
    Abdullahazam Sinpaş Aqua City 1.Etap 31
    34773 İstanbul
    Türkiye
    +90-5322561597
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