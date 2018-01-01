Armin Packaging Dolum Makinaları

2018 yılında kurulan Armin Packaging, 14 yılı aşkın sektörel tecrübesi ile Türkiye’de ve Dünya’da dolum makineleri ve dolum hatları üretmektedir. Sıvı Dolum Makinası, Kapak Kapatma Makinası ve Kapak sıkma Makinası, Etiketleme Makinesi başta olmak üzere daha birçok dolum makinasının üretimini ve ihracatını yapmaktadır.

Dolum Makinaları alanında uzmanlaşan ve her zaman teknolojiyi ve gelişimi vizyonu olarak kabul eden şirketimiz hem ulusal hem de uluslararası konjonktürde hedeflediği markalaşma yolunda emin adımlarla. Ürettiğimiz makinaların kalitesi, referanslarımızın memnuniyeti şirketimizin kurumsal çalışma anlayışının en temel altyapısını oluşturmaktadır.

Şirketimizin ürettiği bazı makinalar şunlardır:Sıvı Dolum Makinası, Kapak Kapatma Makinası, Kapak Sıkma Makinası, Etiketleme Makinesi, Bal Dolum Makinası, Kavanoz Dolum Makinası, Otomatik Sigara Dolum Makinası, Sucuk Dolum Makinası, Ayran Dolum Makinası, Lokma Çikolata Ve Çikolata Dolum Makinası, Süt Dolum Makinası, Şişe Dolum Makinası, Kapsül Dolum Makinası, Lokma Dolum Makinası, Otomatik Dolum Makinası, Parfüm Dolum Makinası vb.

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