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Monte Grup Yapı Sanayi
İnşaat Şirketleri İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (13)
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Projeler

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    • İhtiyaca Uygun Konteyner Üretimi, Monte Grup Yapı Sanayi Monte Grup Yapı Sanayi Ticari alanlar
    İhtiyaca Uygun Konteyner Üretimi, Monte Grup Yapı Sanayi Monte Grup Yapı Sanayi Ticari alanlar
    İhtiyaca Uygun Konteyner Üretimi, Monte Grup Yapı Sanayi Monte Grup Yapı Sanayi Ticari alanlar
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    İhtiyaca Uygun Konteyner Üretimi

    Monte Grup olarak yaşam konteynerleri, kuru yük konteynerleri, prefabrik yapılar ve modüler yapıların tasarımı, imalatı, montajı, modifikasyon işlemleri, satışı, ithalat ve ihracatını yapmaktayız.

    • Şantiye Konteyneri
    • Wc Duş Konteyneri
    • Güvenlik Kulübesi
    • Atık Depolama Konteyneri
    • Cafe Büfe Konteyneri
    • Metropol Konteyneri
    • Yaşam Konteyneri
    • Iso Yük Konteyneri
    • Özel Tasarım Konteyner
    Hizmetler
    • Konteyner İmalat
    • Konteyner Satış
    • Konteyner Tamir
    • Modüler Yapı İmalat
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye ve Avrasya
    Adres
    Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi 1.Cadde No:3/49 Ümraniye
    34776 İstanbul
    Türkiye
    +90-2163130161 www.montegrup.com

    Değerlendirmeler

    Nazar Ashyrkurdov
    Türkmenistan için yaptırdığım büfe çok güzel olmuş herkese tavsiye ediyorum çok teşekkür ederim
    3 ay önce
    Alper T
    Uygun fiyat, orta kalite, iyi iletişim fakat geç teslim edildi ve hasarlı ürün gönderimi yapıldı. Sorunum hızlıca çözüldü. Teşekkürler.
    4 ay önce
    Lors Oto Paspas
    Merhabalar lors oto aksesuar firması olarak montegrup ile tanistigimiza çok memnun kaldık. Çok seviyeli ve saygılı insanlar cidden. Eminim kaliteleri işçiliklerine de yansımıştır. Bol bereketli kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın.
    5 ay önce
    Tüm 13 değerlendirmelerini göster
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