Monte Grup Yapı Sanayi

Monte Grup olarak yaşam konteynerleri, kuru yük konteynerleri, prefabrik yapılar ve modüler yapıların tasarımı, imalatı, montajı, modifikasyon işlemleri, satışı, ithalat ve ihracatını yapmaktayız.

Şantiye Konteyneri

Wc Duş Konteyneri

Güvenlik Kulübesi

Atık Depolama Konteyneri

Cafe Büfe Konteyneri

Metropol Konteyneri

Yaşam Konteyneri

Iso Yük Konteyneri

Özel Tasarım Konteyner