Monte Grup Yapı Sanayi

Monte Grup olarak yaşam konteynerleri, kuru yük konteynerleri, prefabrik yapılar ve modüler yapıların tasarımı, imalatı, montajı, modifikasyon işlemleri, satışı, ithalat ve ihracatını yapmaktayız.
- Şantiye Konteyneri
- Wc Duş Konteyneri
- Güvenlik Kulübesi
- Atık Depolama Konteyneri
- Cafe Büfe Konteyneri
- Metropol Konteyneri
- Yaşam Konteyneri
- Iso Yük Konteyneri
- Özel Tasarım Konteyner
- Hizmetler
- Konteyner İmalat
- Konteyner Satış
- Konteyner Tamir
- Modüler Yapı İmalat
- Hizmet alanları
- İstanbul ve Türkiye ve Avrasya
- Adres
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Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Des Sanayi Sitesi 1.Cadde No:3/49 Ümraniye
34776 İstanbul
Türkiye
+90-2163130161 www.montegrup.com