habibzihni

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3D Görselleştirme Istanbul
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    mimar ve tadilat konusunda 35 yıllık tecrübemizle hizmet vermeye hazırız.

    hal hazırda pimapen sineklik ve panjur tadilati ile daha çok ilgilenmekteyim.

    ayrıca her türlü tadilat ve tamirat işlerini sıkca yapmaktayım ve her türlü öeriler ve teklifler açığım.

    Hizmetler
    • tadilat tamirat ve iç mimari proje
    • hal hazırda pimapen sineklik ve panjur tadilati ile daha çok ilgilenmekteyim.
    Hizmet alanları
    iç mimari ve istanbul
    Adres
    mevlüt pehlivan sok.balaban apt.
    33040 Istanbul
    Türkiye
    +90-5413514188
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