habibzihni

mimar ve tadilat konusunda 35 yıllık tecrübemizle hizmet vermeye hazırız.

hal hazırda pimapen sineklik ve panjur tadilati ile daha çok ilgilenmekteyim.

ayrıca her türlü tadilat ve tamirat işlerini sıkca yapmaktayım ve her türlü öeriler ve teklifler açığım.