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Demirhan içmimarlık
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 4Yeni Fikirler (4)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • YAŞAM ALANLARI, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık Modern Yatak Odası
    YAŞAM ALANLARI, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon
    YAŞAM ALANLARI, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık Çalışma OdasıÇalışma Masaları
    +4
    YAŞAM ALANLARI
    Banyo tasarımları, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık BanyoDekorasyon
    Banyo tasarımları, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık BanyoDekorasyon
    Banyo tasarımları, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık BanyoLavabolar
    +9
    Banyo tasarımları
    Mutfak tasarımları, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık MutfakDolap & Raflar
    Mutfak tasarımları, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık MutfakDolap & Raflar
    Mutfak tasarımları, Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık MutfakDolap & Raflar
    +2
    Mutfak tasarımları
    çankaya/ANKARA , Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık Klasik Banyo
    çankaya/ANKARA , Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık Klasik Banyo
    çankaya/ANKARA , Demirhan içmimarlık Demirhan içmimarlık Klasik Banyo
    çankaya/ANKARA

    Ankara merkezli iç mimarlık ve inşaat tadilat dekorasyon hizmeti veren 40 yıllık sektör birikim ve tecrübesini yeni nesil kuşakta devam ettiren DEMİRHAN iç mimarlık&dekorasyon müşteri memnuniyeti ve güven esaslı çalışma prensibiyle uzman ekip ve profesyonel çözümlerle mekanlarınıza yenilik katmaya devem ediyor.

    Hizmetler
    • banyo
    • mutfak
    • ev dekorasyonu
    • mobilya
    • banyo tasarım
    • mutfak tasarım
    • içmimarlık ofisi
    • mimar
    • bahçe dekorasyonu
    • villa
    • rezidans
    • iç mimari dekorasyon
    • Hepsini göster: 12 hizme
    Hizmet alanları
    • Ankara
    • mutfak banyo tasarım
    • mobilya
    • ev dekorasyonu
    Adres
    İVEDİK ORGANİZE SANAYİ 1333. CADDE NO:44 YENİMAHALLE
    06200 Ankara
    Türkiye
    +90-5323511776 www.demirhaninsaatyapi.com

    Değerlendirmeler

    kamile koksal kamile koksal
    ben tüm evimi tadilat yaptırdım ve çok memnum kaldım işcilik ve işleri çok iyi özen göstererek birinci sinif malzeme işcilikleri var çom teşekkür ederim Yasin bey ve ekibine hepsinin ellerine sağlık
    yaklaşık 1 yıl önce
    Proje tarihi: Temmuz 2020
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    Ahmet Altay Ahmet Altay
    Çok teşekkür ederim. hizmetlerinden çok memnun kaldım. anahtar teslim bütün evinizdeki dekorasyon işlerinde çevreme tavsiye edeceğim bir firma.demirhan iç mimarlık ekibine teşekkürler.
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Mayıs 2019
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    Nur Altay Nur Altay
    Mutfak ve banyomuzda tamamen özgün bir çalışma uygulayan Yasin beyve ekibine çok teşekkür ediyorum. Mutlaka sizde fiyat teklifi almadan geçmeyin
    2 yıldan fazla önce
    Proje tarihi: Kasım 2018
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