SURAY ÇELİK KAPI

Suray çelik kapı San. Tic . Ltd. Şti. 1994 den bu yana kaliteli, güvenli ve zengin ürün yelpazesi sunan, deneyimli ekip tarafından yönetilen profesyonel bir firmadır. Suray çelik kapı ; satış öncesi ve sonrası hizmetler de mükemmeli hedefleyen , tasarımlarında, montaj hizmetlerinde hassas ve detaylı işçiliği ile metali ahşap ile birleştirip estetiğe dönüştürür.Sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenliği hedefi olan Suray çelik kapı özel imalat , Aksesuar, Kaplama ,Renk , Model ve Kilit seçeneklerini müşterilerine sunar.

MİSYONUMUZ : Tüm dünyaya en kaliteli, en sağlam ve güvenilir çelik kapılarla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetidir.

ÜRÜN GRUPLARI : Daire kapıları,Villa kapıları,Güvenlik kapıları, Bina giriş kapıları, İş yeri giriş kapıları, Yangın kapıları Monoblok kilit, Multi sistem merkezi kilit, Parmak izi ile çalışan kilit sistemi; Proxy kart sistemi, İris göz tarayarak açılan kilit sistemi