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SURAY ÇELİK KAPI
Kapılar İstanbul
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Değerlendirmeler (2)
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    • Suray çelik kapı  San. Tic .  Ltd.  Şti.  1994 den bu yana  kaliteli, güvenli ve zengin ürün yelpazesi sunan,  deneyimli ekip tarafından yönetilen profesyonel bir firmadır. Suray çelik kapı  ; satış öncesi ve sonrası hizmetler de mükemmeli hedefleyen , tasarımlarında, montaj hizmetlerinde hassas ve detaylı işçiliği ile metali ahşap ile birleştirip estetiğe dönüştürür.Sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenliği hedefi olan Suray çelik kapı  özel imalat , Aksesuar, Kaplama ,Renk , Model ve Kilit seçeneklerini müşterilerine sunar. 

    MİSYONUMUZ : Tüm dünyaya en kaliteli, en sağlam ve güvenilir çelik kapılarla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetidir.  

    ÜRÜN GRUPLARI : Daire kapıları,Villa kapıları,Güvenlik kapıları, Bina giriş kapıları, İş yeri giriş kapıları, Yangın kapıları Monoblok kilit, Multi sistem merkezi kilit, Parmak izi ile çalışan kilit sistemi; Proxy kart sistemi, İris göz tarayarak açılan kilit sistemi 

    Hizmet alanları
    • BİNA GİRİŞ KAPILARI
    • DAİRE KAPILARI
    • VİLLA KAPILARI
    • OFİS KAPILARI VE YANGIN KAPILARI
    • İSTANBUL
    Adres
    İKİTELLİ O.S.B MUTFAKÇILAR SAN SİT. M5 BLOK NO 14 – 16 BAŞAKŞEHİR
    34480 İstanbul
    Türkiye
    +90-5356620632 www.suraycelikkapi.com

    Değerlendirmeler

    emine aldıç
    11 ay önce
    suray çelik kapı
    Kapı deyince akla ilk gelen Suray Çelik Kapı olmalı.. Kalite anlayışı, güleryüzlü hizmet, imalatı görme olanağı, ve bir çok kapı seçeneği ile. Ve hatta kendi hayalinizdeki kapıyı da yaptırabilirsiniz.. 'Kapı Mucidi' diye boşuna dememişler :)
    yaklaşık 5 yıl önce
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