SURAY ÇELİK KAPI

Suray çelik kapı San. Tic . Ltd. Şti. 1994 den bu yana kaliteli, güvenli ve zengin ürün yelpazesi sunan, deneyimli ekip tarafından yönetilen profesyonel bir firmadır. Suray çelik kapı ; satış öncesi ve sonrası hizmetler de mükemmeli hedefleyen , tasarımlarında, montaj hizmetlerinde hassas ve detaylı işçiliği ile metali ahşap ile birleştirip estetiğe dönüştürür.Sınırsız müşteri memnuniyeti ve güvenliği hedefi olan Suray çelik kapı özel imalat , Aksesuar, Kaplama ,Renk , Model ve Kilit seçeneklerini müşterilerine sunar.
MİSYONUMUZ : Tüm dünyaya en kaliteli, en sağlam ve güvenilir çelik kapılarla hizmet vermek ve koşulsuz müşteri memnuniyetidir.
ÜRÜN GRUPLARI : Daire kapıları,Villa kapıları,Güvenlik kapıları, Bina giriş kapıları, İş yeri giriş kapıları, Yangın kapıları Monoblok kilit, Multi sistem merkezi kilit, Parmak izi ile çalışan kilit sistemi; Proxy kart sistemi, İris göz tarayarak açılan kilit sistemi
- Hizmet alanları
- BİNA GİRİŞ KAPILARI
- DAİRE KAPILARI
- VİLLA KAPILARI
- OFİS KAPILARI VE YANGIN KAPILARI
- İSTANBUL
- Adres
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İKİTELLİ O.S.B MUTFAKÇILAR SAN SİT. M5 BLOK NO 14 – 16 BAŞAKŞEHİR
34480 İstanbul
Türkiye
+90-5356620632 www.suraycelikkapi.com