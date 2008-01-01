Mimar Mehmet Gürkaynak ve Mimar Ayşe Seda Gürkaynak tarafından 2008 yılında kurulan Kurtuba Mimarlık; Mimari ve İç Mimari Proje, Taahhüt, Kontrolörlük ve Müşavirlik alanlarında hizmet vermektedir.
Kurtuba Mimarlık; Kentsel Tasarım, Konut, Eğitim, Hastane, Ofis, Ticaret, Kamu ve Kültür konulu çok sayıda projeye imza atmıştır.
Kurtuba Mimarlık Tasarımlarında;İnsan fıtratıyla ve çevresiyle uyumlu,Niceliğiyle değil niteliğiyle bilinen,Kullanıcısının hizmet ettiği değil, kullanıcısına hizmet eden,Farklılıklarla zenginleştirilmiş yaşam alanları oluşturmayı kendisine ilke edinmiştir.
- Hizmet alanları
- Türkiye
- Adres
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Huzur Mah. 1142 Sk. No:16/5 Çankaya
06100 Ankara
Türkiye
+90-3124726863 www.kurtubamimarlik.com