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Kurtuba Mimarlık
Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (3)
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    Mimar Mehmet Gürkaynak ve Mimar Ayşe Seda Gürkaynak tarafından 2008 yılında kurulan Kurtuba Mimarlık; Mimari ve İç Mimari Proje, Taahhüt, Kontrolörlük ve Müşavirlik alanlarında hizmet vermektedir.

    Kurtuba Mimarlık; Kentsel Tasarım, Konut, Eğitim, Hastane, Ofis, Ticaret, Kamu ve Kültür konulu çok sayıda projeye imza atmıştır.

    Kurtuba Mimarlık Tasarımlarında;İnsan fıtratıyla ve çevresiyle uyumlu,Niceliğiyle değil niteliğiyle bilinen,Kullanıcısının hizmet ettiği değil, kullanıcısına hizmet eden,Farklılıklarla zenginleştirilmiş yaşam alanları oluşturmayı kendisine ilke edinmiştir.

    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Huzur Mah. 1142 Sk. No:16/5 Çankaya
    06100 Ankara
    Türkiye
    +90-3124726863 www.kurtubamimarlik.com

    Değerlendirmeler

    a bn
    hadi ve dağım
    12 ay önce
    FUAT ZENGİN
    4 yıldan fazla önce
    Ali Güzel
    İlkeli bir mimardan kaliteli bir hizmet almak istiyorsanız doğru adres. Tabi bunun bir bedel var.
    4 yıldan fazla önce
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