Firmamız, iç/dış tasarım ve dekorasyonuyla beraber; ithal duvar kâğıtları satış ve uygulama, dış cephe mantolama,perde,laminat parke, çelik kapı, çim halı, P.V.C Yer döşemeleri satış ve uygulamaları, Anahtar teslimi TADİLAT ve TAMİRAT işlerini deneyimli ekipleriyle yapmaktadır..Ofisimiz Aydın Didim'de yer alıp tüm çevre il ve ilçelere hizmet götürmekteyiz.