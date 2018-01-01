BAYRAM DERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ

Geniş ürün yelpazemiz ve sınır tanımaz hizmet politikamızla siz değerli müşterilerimize en iyi çözümleri sunmak için Kocaeli Mobesko Mobilyacılar Sitesinde yerimizi aldık.

Yeniliklere açık bir şirket olarak sizler için her geçen gün kendimizi geliştirmek, müşterilerimizin taleplerini taahhüt edildiği şekilde , zamanında karşılamak, sunduğumuz kişiye özel çözüm ve tasarımlar ile mutlak müşteri memnuniyeti sağlamak öncelikli misyonumuzdur.

decolifeaksesuar Ekibi