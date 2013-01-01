ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU

Girişimcilere ilham verecek cafe dekorasyon fikirleri

Dekorasyon, içinde yaşadığımız ve vakit geçirdiğimiz her yaşam alanı için elbette ki zorlu ve incelikli bir konu. Ancak söz konusu mekan ticari bir işletme ise bu zorluk daha da katlanıyor pek tabii ki çünkü artık hem kamusal ve s…

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