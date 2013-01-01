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ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU
İnşaat Şirketleri Gaziantep
Genel Bakış 3Projeler (3) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (3)
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Projeler

Yeni proje
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    • VİLLA PROJESİ , ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU Villa Demirli Beton Gri
    VİLLA PROJESİ
    Peşrevzade Börekçilik, ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU Ticari alanlar Yönlendirilmiş Yonga Levha Gri
    Peşrevzade Börekçilik
    Villa Projesi , ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU Klasik Sergi Alanları Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
    Villa Projesi

    Firmamız 2013 Yılında Gaziantep'te

    İbrahim Halil DALGACIOĞLU tarafından GÜNEY

    İNŞAAT TAAHHÜT olarak kurulmuştur, günümüze kadar sektöründe ismine yakışır

    adımlar atmıştır.GÜNEY İNŞAAT 2018

    yılında firma ismini İBRAHİM DALGACIOĞLU

    İNŞAAT TAAHHÜT olarak isim değişikliği yapıp kurumsal kimliğine

    kavuşmuştur.


    Firmamızın günümüzdeki

    hizmet alanları ve başlıca faaliyetleri;


    Müteahhitlik


    Kaba İnşaat


    İnşaat Taşeronluğu


    İnşaat Tadilatı


    Dekorasyon


    Endüstriyel zemin uygulama


    İBRAHİM DALGACIOĞLU İNŞAAT, taahhüt ettiği işlerde sözleşme şartlarını

    tam ve zamanında yerine getirmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen

    firma haline gelmiştir. Müşteri odaklılık olarak ta tanımlanan bu özelliği

    sayesinde kurumsal kimliğe sahip firmaları sürekli müşteri kitlesi içine

    almıştır.


    İBRAHİM DALGACIOĞLU İNŞAAT, hedeflerine ve taahhütlerine ulaşmak için

    kaliteyi her zaman ön planda tutan bir çalışma disiplinine sahip olup zaman

    içinde bilgi, insan, finansman, üretim ve hizmet kaynaklarını geliştirmiştir.  

    Hizmetler
    • Gaziantep inşaat
    • Taahhüt
    • Müteahhitlik
    • Mantolama
    • mimarlık
    • dekorasyon
    Hizmet alanları
    Gaziantep
    Adres
    Yeşilevler Mahallesi 140 Nolu Cadde No:162/A
    27470 Gaziantep
    Türkiye
    +90-5325697042 www.ideguneyinsaat.com

    Değerlendirmeler

    Hüseyin Ödemiş
    1 yıldan fazla önce
    DEKOİNOX PASLANMAZ
    2 yıldan fazla önce
    Alican Gülşen
    neredeyse 3 yıl önce
    Tüm 3 değerlendirmelerini göster
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