ID İNŞAAT-İBRAHİM DALGACIOĞLU

Firmamız 2013 Yılında Gaziantep'te
İbrahim Halil DALGACIOĞLU tarafından GÜNEY
İNŞAAT TAAHHÜT olarak kurulmuştur, günümüze kadar sektöründe ismine yakışır
adımlar atmıştır.GÜNEY İNŞAAT 2018
yılında firma ismini İBRAHİM DALGACIOĞLU
İNŞAAT TAAHHÜT olarak isim değişikliği yapıp kurumsal kimliğine
kavuşmuştur.
Firmamızın günümüzdeki
hizmet alanları ve başlıca faaliyetleri;
Müteahhitlik
Kaba İnşaat
İnşaat Taşeronluğu
İnşaat Tadilatı
Dekorasyon
Endüstriyel zemin uygulama
İBRAHİM DALGACIOĞLU İNŞAAT, taahhüt ettiği işlerde sözleşme şartlarını
tam ve zamanında yerine getirmesi ile müşterileri tarafından tercih edilen
firma haline gelmiştir. Müşteri odaklılık olarak ta tanımlanan bu özelliği
sayesinde kurumsal kimliğe sahip firmaları sürekli müşteri kitlesi içine
almıştır.
İBRAHİM DALGACIOĞLU İNŞAAT, hedeflerine ve taahhütlerine ulaşmak için
kaliteyi her zaman ön planda tutan bir çalışma disiplinine sahip olup zaman
içinde bilgi, insan, finansman, üretim ve hizmet kaynaklarını geliştirmiştir.
- Hizmetler
- Gaziantep inşaat
- Taahhüt
- Müteahhitlik
- Mantolama
- mimarlık
- dekorasyon
- Hizmet alanları
- Gaziantep
- Adres
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Yeşilevler Mahallesi 140 Nolu Cadde No:162/A
27470 Gaziantep
Türkiye
+90-5325697042 www.ideguneyinsaat.com