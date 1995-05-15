Pırlanta Dekorasyon 15/05/1995 tarihinde Sayın Ferhat TEPEAŞAN ve Bilal ÇINAR ortaklığı tarafından alınmıştır. İstanbul ilinde uzun yıllar Dekorasyon işi ile uğraşan firmamız 15/08/2009 tarihinden itibaren Pırlanta Dekorasyon olarak da bilinen 3D Dekorasyon işine başlamıştır.3D Dekorasyon, yeni bir teknoloji olup kullanım alanları git gide artmaktadır.

Firmamız 3D Dekorasyondan ayrıca İstanbul'un en bilinen dekorasyon ve tadilat firmasıdır. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı ustalarımız aracılığı ile hizmet vermekteyiz. Yaşanılabilir mekanlar tasarlayarak yaşam alanlarınızı renklendiriyoruz.

Pırlanta Dekorasyon olarak yaptığımız belli başlı hizmetleri sıralayacak olursak Komple Tadilat

Komple Dekorasyon

Otel Tadilatları

Ev Tadilatları

Villa Tadilatları

Akçı Sıva

Alçı pan

Su-Doğalgaz-Elektrik Tesisatları

Çatı İşleri

Çatı Tadilatı

Banyo Tadilatı

Mutfak Tadilatı

Kaba İnce Sıva İnşaat Uygulamaları

Kuyu Açma Temizleme

Çatı İzolasyon

Dış Cephe Mantolama

Yıkım İşleri

Kartonpiyer Stropiyer

Helikopterli Şap Epoksi Zemin

İşyeri Tadilatı

Dekorasyon ve Tadilat Adına Sunulan burada sayamadığımız tüm hizmetler....Tüm bunları 20 yıldar uzun bir süreedir resmi firmamız çatısı altında gururla yapmaktayız. Bugünlere gelmemizde katkısı olan siz değerli müşterilerimize teşekkürlerimizi sunarız.