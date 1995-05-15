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Pırlanta Dekorasyon
Ön & Dış Cepheler İstanbul
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    • Pırlanta Dekorasyon 15/05/1995  tarihinde Sayın Ferhat TEPEAŞAN ve  Bilal ÇINAR ortaklığı tarafından alınmıştır.   İstanbul ilinde uzun yıllar Dekorasyon işi ile uğraşan firmamız 15/08/2009 tarihinden itibaren Pırlanta Dekorasyon olarak da bilinen 3D Dekorasyon işine başlamıştır.3D Dekorasyon, yeni bir teknoloji olup kullanım alanları git gide artmaktadır.

    Firmamız 3D Dekorasyondan ayrıca İstanbul'un en bilinen dekorasyon ve tadilat firmasıdır. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı ustalarımız aracılığı ile hizmet vermekteyiz. Yaşanılabilir mekanlar tasarlayarak yaşam alanlarınızı renklendiriyoruz.

    Pırlanta Dekorasyon olarak yaptığımız belli başlı hizmetleri sıralayacak olursak Komple Tadilat

    Komple Dekorasyon

    Otel Tadilatları

    Ev Tadilatları

    Villa Tadilatları

    Akçı Sıva

    Alçı pan

    Su-Doğalgaz-Elektrik Tesisatları

    Çatı İşleri

    Çatı Tadilatı

    Banyo Tadilatı

    Mutfak Tadilatı

    Kaba İnce Sıva İnşaat Uygulamaları

    Kuyu Açma Temizleme

    Çatı İzolasyon

    Dış Cephe Mantolama

    Yıkım İşleri

    Kartonpiyer Stropiyer

    Helikopterli Şap Epoksi Zemin

    İşyeri Tadilatı

    Dekorasyon ve Tadilat Adına Sunulan burada sayamadığımız tüm hizmetler....Tüm bunları 20 yıldar uzun bir süreedir resmi firmamız çatısı altında gururla yapmaktayız. Bugünlere gelmemizde katkısı olan siz değerli müşterilerimize teşekkürlerimizi sunarız.

    Hizmetler
    • Dekorasyon
    • ön cephe
    • dış cephe
    • alçıpan
    • komple tadilat
    • alçı sıva
    • duvar bölme
    • çatı izolasyon
    • 3d dekorasyon
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Dekorasyon ve Tadilat
    • İstanbul
    Adres
    İstiklal Cad. Tomtom Mh. No:189/3
    34437 İstanbul
    Türkiye
    +90-5422438650 www.pirlantadekorasyon.com
    Yasal mülkiyet

    Pırlanta Dekorasyon Limited Şirketi

    Değerlendirmeler

    Bilal Çınar
    neredeyse 2 yıl önce
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