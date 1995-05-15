Pırlanta Dekorasyon 15/05/1995 tarihinde Sayın Ferhat TEPEAŞAN ve Bilal ÇINAR ortaklığı tarafından alınmıştır. İstanbul ilinde uzun yıllar Dekorasyon işi ile uğraşan firmamız 15/08/2009 tarihinden itibaren Pırlanta Dekorasyon olarak da bilinen 3D Dekorasyon işine başlamıştır.3D Dekorasyon, yeni bir teknoloji olup kullanım alanları git gide artmaktadır.
Firmamız 3D Dekorasyondan ayrıca İstanbul'un en bilinen dekorasyon ve tadilat firmasıdır. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin 81 ilinde anlaşmalı ustalarımız aracılığı ile hizmet vermekteyiz. Yaşanılabilir mekanlar tasarlayarak yaşam alanlarınızı renklendiriyoruz.
Pırlanta Dekorasyon olarak yaptığımız belli başlı hizmetleri sıralayacak olursak Komple Tadilat
Komple Dekorasyon
Otel Tadilatları
Ev Tadilatları
Villa Tadilatları
Akçı Sıva
Alçı pan
Su-Doğalgaz-Elektrik Tesisatları
Çatı İşleri
Çatı Tadilatı
Banyo Tadilatı
Mutfak Tadilatı
Kaba İnce Sıva İnşaat Uygulamaları
Kuyu Açma Temizleme
Çatı İzolasyon
Dış Cephe Mantolama
Yıkım İşleri
Kartonpiyer Stropiyer
Helikopterli Şap Epoksi Zemin
İşyeri Tadilatı
Dekorasyon ve Tadilat Adına Sunulan burada sayamadığımız tüm hizmetler....Tüm bunları 20 yıldar uzun bir süreedir resmi firmamız çatısı altında gururla yapmaktayız. Bugünlere gelmemizde katkısı olan siz değerli müşterilerimize teşekkürlerimizi sunarız.
- Hizmetler
- Dekorasyon
- ön cephe
- dış cephe
- alçıpan
- komple tadilat
- alçı sıva
- duvar bölme
- çatı izolasyon
- 3d dekorasyon
- Hepsini göster: 9 hizme
- Hizmet alanları
- Dekorasyon ve Tadilat
- İstanbul
- Adres
-
İstiklal Cad. Tomtom Mh. No:189/3
34437 İstanbul
Türkiye
+90-5422438650 www.pirlantadekorasyon.com
Pırlanta Dekorasyon Limited Şirketi