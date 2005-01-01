Tiger Yapı Peyzaj A.Ş. olarak 2005 yılından bu yana çıktığımız bu yola Sektörde 14 yılı aşan tecrübemizle birlikte daha çok yol kat etmeyi ve daha iyi bir hizmet sunmayı kendimize ilke edindik. Bu ilkemiz doğrultusunda peyzaj üzerine başladığımız yolumuza işimizin ihtiyaçları gereği İzmir Ödemiş’te yer alan 95 dönümlük üretim tesisimizle hizmet vermekteyiz.Tüm Türkiye’ye satış ağımız bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kendi üretim bitkilerimizin yurt dışına ihracatı, ihtiyaç ve talep doğrultusunda ithalatta yapmaktayız. Kendimize ilke edindiğimiz kaliteli bitki, düzgün hizmet anlayışında yolumuza devam etmekteyiz.Bununla birlikte genelde tasvip görecek, çekici ve işlevsel bir güzellik elde etmek için bazı genel tavsiyelere uymak yerinde olur.Bahçe tanziminde başarı, bahçeden beklenen işlevi yerine getirecek ve görsel açıdan güzel bir görüntü sağlayacak uygun bitkileri, çalıları ağaçları, yer örtücüleri, çimler, yayılıcıları seçebilme ve bu bitkileri hem kendi aralarında hem de diğer bahçe elemanlarıyla güzel bir ahenk oluşturacak şekilde yerleştirebilmeye bağlıdır.





Site ve bahçelerinde geniş açık çim alanlar ile kenar bölgelerde düzenlenen bitkisel düzenlemeler; hem yaşanabilir ferah alanlar yaratabilirken hem de doğa ile yapılar arasında bütünleşmeyi sağlar.Bahçelerde bitkilere budanarak verilen şekiller, hem estetik görünümü artırır hem de bulunduğu alanlara farklı kimlikler katar.Bahçenin belirli köşelerine yapılan özel çeşitli görünümlere sahip delikli taşlarla çeşitli bitkiler bir arada kullanılarak bahçe içinde özel minyatür bahçeler ( kaya bahçeleri ) oluşturularak ayrı bir ortam yaratılır.Tiger Peyzaj, Teras düzenlemeleri yapıların soğuk görünümlerine sıcaklık katar hem de yeşilin az olduğu şehirlerde oturanlara temiz bir hava ortamları sağlar.Bahçe aksesuaraları bahçede hem doğallık hem de görsel zenginlik katar.Doğal görünümlü su yüzeyleri bahçelere hem dinlendirici bir ortam sağlar.Bahçeye veya saksılara dikilen mevsimlik çiçekler hem güzellik hemde değişik bir estetik görünüm sağlar.