QARA QALEM İÇ MİMARLIK , CONCEPT PROJELERİ İLE TÜRKİYE ve ALMANYA‘NIN BİRÇOK İLİNDE BİRÇOK PROJEYE İMZA ATTIK.Beklentiyle, beceriyi bir araya getirmek amacıyla kurulmuş Qara Qalem iç mimarlık teknoloji ve sanatı bir arada kullanarak farkınızı ortaya çıkarır. Fikirlerini özgünleştirme başarısına sahip olan firmamız tasarıma geniş bir perspektiften bakıp mekânın gereksinimlerini belirler. Bu çalışma sonrasında müşterilerine çözümler üretir,Gerekli Tasarımları oluşturup 3d Görseller hazırlar,Uygulama yapar.

Tasarımın bir ekip işi olduğunun farkındayız. Bunun için geliştirdiğimiz tüm projelerimizde adımlarımızı sağlam atarız. Mekân içinde estetik ve işlevselliğe önem verir, gece gündüz çalışır kalite, zaman ve takip sürecini de dengeleriz.Biz modern çağın gereksinimi olan estetiği mekânlarınıza uygulayarak size özgün yaşam alanları tasarlarız.