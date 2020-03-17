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Demsaş Mutfak &amp; Banyo
Mutfak Planlayıcıları İstanbul
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Projeler

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    • Hestia, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Bej
    Hestia
    Calypso & Venus, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    Calypso & Venus, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    Calypso & Venus, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    +4
    Calypso & Venus
    Arcadia, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap Ahşap rengi
    Arcadia, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap Ahşap rengi
    Arcadia, Demsaş Mutfak & Banyo Demsaş Mutfak & Banyo MutfakDolap & Raflar Masif Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Arcadia

    Mutfak bir evin yaşam alanının merkezidir, kullanılan donanım ve malzemelerle kişinin hayat kalitesini yansıtmalıdır. Tasarımı veya fonksiyonelliği olsun, Demsaş ürün yelpazesi her mekan ve bütçeye uygun çözümler sunar.

    Mutfak ve banyo üretiminde uzman olan Demsaş, yüksek kaliteli ürünleri ile birlikte müşterilerinin gereksinimlerine uygun rüya mutfağı sunmaktadır. Demsaş kalitesi 50 binin üzerinde evi süslemekte ve değer katmaktadır. Tecrübeli mimar kadrosu ve geliştirilmiş bilgisayar programlarıyla anında projeler üretmekte ve bilgisayar destekli son teknoloji makineleri ile kişiye özel ve kurumsal bazda üretimler yapmaktadır.

    Her bir Demsaş çalışanı tarafından uygulanan sorumluluk bilinci, müşterilerinin isteklerine göz kulak olmak, satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetini önemsemeyi gerektirir. Demsaş, günden güne bu ilkeyi prensip edinmiş kadrosuyla kalitedeki öncülüğünü ileriki yıllara taşımaya, emin adımlarla yol almaktadır.  

    Hizmetler
    • Mutfak Dolabı
    • Banyo Dolabı
    • Mimari Danışmanlık ve Projelendirme
    • Ücretsiz Nakliye ve Montaj
    • Ürün Garantisi ve Satış Sonrası Hizmetler
    Hizmet alanları
    Türkiye ve Yurtdışı ve İstanbul
    Adres
    Şerifali Mahallesi Edep Sokak
    34775 İstanbul
    Türkiye
    +90-4446367 www.demsas.com
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