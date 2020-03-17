Mutfak bir evin yaşam alanının merkezidir, kullanılan donanım ve malzemelerle kişinin hayat kalitesini yansıtmalıdır. Tasarımı veya fonksiyonelliği olsun, Demsaş ürün yelpazesi her mekan ve bütçeye uygun çözümler sunar.

Mutfak ve banyo üretiminde uzman olan Demsaş, yüksek kaliteli ürünleri ile birlikte müşterilerinin gereksinimlerine uygun rüya mutfağı sunmaktadır. Demsaş kalitesi 50 binin üzerinde evi süslemekte ve değer katmaktadır. Tecrübeli mimar kadrosu ve geliştirilmiş bilgisayar programlarıyla anında projeler üretmekte ve bilgisayar destekli son teknoloji makineleri ile kişiye özel ve kurumsal bazda üretimler yapmaktadır.

Her bir Demsaş çalışanı tarafından uygulanan sorumluluk bilinci, müşterilerinin isteklerine göz kulak olmak, satış öncesi ve satış sonrası müşteri memnuniyetini önemsemeyi gerektirir. Demsaş, günden güne bu ilkeyi prensip edinmiş kadrosuyla kalitedeki öncülüğünü ileriki yıllara taşımaya, emin adımlarla yol almaktadır.