Burak Kopan

Dış alanlarda peyzaj çalışmasına başlamadan önce alanın halihazır çalışmaları. Görsel verilerin elde edilmesi ve oluşabilecek kadastral sorunların önceden belirlenmesi ve çalışma alanı sınırlarının teyidi için iletişime geçebilirsiniz.
- Hizmetler
- Halihazır Harita Üretimi
- Çalışma Sınırlarının Belirlenmesi
- Kadastral Durum Sorgulaması
- Çalışma alanı görsellerinin elde edilmesi
- Hizmet alanları
- Bursa
- Adres
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Dumlupınar Mh. Atasoy Cd. 10/A 16090 Nilüfer
16092 Bursa
Türkiye
+90-5385923004
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