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Burak Kopan
Mühendislik Büroları Bursa
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    Dış alanlarda peyzaj çalışmasına başlamadan önce alanın halihazır çalışmaları. Görsel verilerin elde edilmesi ve oluşabilecek kadastral sorunların önceden belirlenmesi ve çalışma alanı sınırlarının teyidi için iletişime geçebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Halihazır Harita Üretimi
    • Çalışma Sınırlarının Belirlenmesi
    • Kadastral Durum Sorgulaması
    • Çalışma alanı görsellerinin elde edilmesi
    Hizmet alanları
    Bursa
    Adres
    Dumlupınar Mh. Atasoy Cd. 10/A 16090 Nilüfer
    16092 Bursa
    Türkiye
    +90-5385923004
    Yasal mülkiyet


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