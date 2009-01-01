CLM Dizayn Peyzaj ve Fidancılık

2009 yılında, peyzaj uygulama ve proje alanındaki eksiklikleri gidermek amacıyla yola çıkan CLM Dizayn, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, kendi deyimiyle "Yeni Nesil Peyzaj" uygulamaları ve projeleri gerçekleştirerek adından sıkça söz ettirmektedir.

CLM Dizayn Peyzaj, şimdilerde inşaat sektörünün ayrılmaz parçası haline gelen peyzaj alanında, alışılagelmişin dışına çıkmayı amaçlamış, birinci hedefi olan yeşili koruma ve çoğaltmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini kendisine ilke olarak benimsemiştir. Tasarımlarını 3 boyutlu ortamda müşterilerine sunan CLM Dizayn, peyzaj proje ve uygulamalarının yanı sıra, Sakarya - Arifiye 'de bulunan fidanlığında özenle yetiştirdiği bitkileri, özgün tasarımlar ile buluşturarak çalışmalarına devam etmektedir.