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CLM Dizayn Peyzaj ve Fidancılık
Peyzaj Tasarımcıları Sakarya
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Değerlendirmeler (4)
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    • 2009 yılında, peyzaj uygulama ve proje alanındaki eksiklikleri gidermek amacıyla yola çıkan CLM Dizayn, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, kendi deyimiyle "Yeni Nesil Peyzaj" uygulamaları ve projeleri gerçekleştirerek adından sıkça söz ettirmektedir.

    CLM Dizayn Peyzaj, şimdilerde inşaat sektörünün ayrılmaz parçası haline gelen peyzaj alanında, alışılagelmişin dışına çıkmayı amaçlamış, birinci hedefi olan yeşili koruma ve çoğaltmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini kendisine ilke olarak benimsemiştir. Tasarımlarını 3 boyutlu ortamda müşterilerine sunan CLM Dizayn, peyzaj proje ve uygulamalarının yanı sıra, Sakarya - Arifiye 'de bulunan fidanlığında özenle yetiştirdiği bitkileri, özgün tasarımlar ile buluşturarak çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Süs Bitkisi Üretim ve Satışı
    • Bahçe Düzenleme
    • Peyzaj Tasarım ve Projelendirme
    • Bahçe Sulama Sistemleri
    • Bahçe Aydınlatmaları
    • Süs Havuzu ve Doğal Şelaleler
    Hizmet alanları
    • Bahçe Düzenleme ve Süs Bitkisi Üretim – Satış
    • Sakarya
    Adres
    Arifbey Mahallesi Taş Sokak 69/Z1 Arifiye
    54580 Sakarya
    Türkiye
    +90-5454062023 www.clmdizayn.com

    Değerlendirmeler

    Cüneyt Gökhan BEKCAN
    yaklaşık 4 yıl önce
    snlylmz
    yaklaşık 2 yıl önce
    Abdullah Çağlayan
    Bahçemiz tam istediğimiz gibi oldu, Clm dizayn ekibine teşekkür ediyorum.
    neredeyse 5 yıl önce
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