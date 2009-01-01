CLM Dizayn Peyzaj ve Fidancılık

2009 yılında, peyzaj uygulama ve proje alanındaki eksiklikleri gidermek amacıyla yola çıkan CLM Dizayn, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde, kendi deyimiyle "Yeni Nesil Peyzaj" uygulamaları ve projeleri gerçekleştirerek adından sıkça söz ettirmektedir.
CLM Dizayn Peyzaj, şimdilerde inşaat sektörünün ayrılmaz parçası haline gelen peyzaj alanında, alışılagelmişin dışına çıkmayı amaçlamış, birinci hedefi olan yeşili koruma ve çoğaltmanın yanı sıra müşteri memnuniyetini kendisine ilke olarak benimsemiştir. Tasarımlarını 3 boyutlu ortamda müşterilerine sunan CLM Dizayn, peyzaj proje ve uygulamalarının yanı sıra, Sakarya - Arifiye 'de bulunan fidanlığında özenle yetiştirdiği bitkileri, özgün tasarımlar ile buluşturarak çalışmalarına devam etmektedir.
- Hizmetler
- Süs Bitkisi Üretim ve Satışı
- Bahçe Düzenleme
- Peyzaj Tasarım ve Projelendirme
- Bahçe Sulama Sistemleri
- Bahçe Aydınlatmaları
- Süs Havuzu ve Doğal Şelaleler
- Hizmet alanları
- Bahçe Düzenleme ve Süs Bitkisi Üretim – Satış
- Sakarya
- Adres
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Arifbey Mahallesi Taş Sokak 69/Z1 Arifiye
54580 Sakarya
Türkiye
+90-5454062023 www.clmdizayn.com