ALTI Mimarlık

Butik mimarlık hizmetleri kapsamında; mimari çizim, projelendirme, konsept tasarım, malzeme seçimi, uygulama takibi konularında çözüm ortağınız olarak hizmet verir.
- Hizmetler
- conceptual and project design
- renovation
- restoration
- extension
- interior design
- material selection
- as-builts
- project management
- housing investment
- architectural drawing
- as-built
- drawing
- rendering
- mimari proje
- konsept tasarım
- renovasyon
- tadilat
- restorasyon
- iç mekan tasarımı
- proje yönetimi
- mimari çizim
- cephe tasarımı
- mevcut yapının projelendirilmesi
- maliyet
- yatırım danışmanlığı
- bütçe oluşturma
- maliyet hesaplama
- Müstakil bina projesi
- Müstakil bina
- Hepsini göster: 29 hizme
- Hizmet alanları
- Muğla Aydın İzmir Trakya Kırklareli
- Adres
-
Merkez
39100 Kırklareli
Türkiye
+90-5326961095 www.altitasarimmimarlik.com