현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
ALTI Mimarlık
Mimarlar Kırklareli
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Mobilya Tasarımı, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Ahşap rengi
    Mobilya Tasarımı, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Ahşap rengi
    Mobilya Tasarımı, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık Yatak OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Ahşap rengi
    +3
    Mobilya Tasarımı
    Çiftlik Evi / Kırklareli, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    Çiftlik Evi / Kırklareli, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    Çiftlik Evi / Kırklareli, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    +5
    Çiftlik Evi / Kırklareli
    AYDIN'DA ÇİFTLİK EVİ, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    AYDIN'DA ÇİFTLİK EVİ, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    AYDIN'DA ÇİFTLİK EVİ, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    AYDIN'DA ÇİFTLİK EVİ
    İZMİR'DE İÇ DEKORASYON PROJESİ, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    İZMİR'DE İÇ DEKORASYON PROJESİ, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    İZMİR'DE İÇ DEKORASYON PROJESİ, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    +2
    İZMİR'DE İÇ DEKORASYON PROJESİ
    BODRUM HOUSE, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    BODRUM HOUSE, ALTI Mimarlık ALTI Mimarlık
    BODRUM HOUSE

    Butik mimarlık hizmetleri kapsamında; mimari çizim, projelendirme, konsept tasarım, malzeme seçimi, uygulama takibi konularında çözüm ortağınız olarak hizmet verir.

    Hizmetler
    • conceptual and project design
    • renovation
    • restoration
    • extension
    • interior design
    • material selection
    • as-builts
    • project management
    • housing investment
    • architectural drawing
    • as-built
    • drawing
    • rendering
    • mimari proje
    • konsept tasarım
    • renovasyon
    • tadilat
    • restorasyon
    • iç mekan tasarımı
    • proje yönetimi
    • mimari çizim
    • cephe tasarımı
    • mevcut yapının projelendirilmesi
    • maliyet
    • yatırım danışmanlığı
    • bütçe oluşturma
    • maliyet hesaplama
    • Müstakil bina projesi
    • Müstakil bina
    • Hepsini göster: 29 hizme
    Hizmet alanları
    Muğla Aydın İzmir Trakya Kırklareli
    Adres
    Merkez
    39100 Kırklareli
    Türkiye
    +90-5326961095 www.altitasarimmimarlik.com
      Add SEO element