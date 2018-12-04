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FORMS MİMARLIK
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 11Projeler (11) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • MECİDİYEKÖY MEŞHUR UNKAPANI PİLAVCISI, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK İskandinav Yemek Odası Ahşap Siyah
    MECİDİYEKÖY MEŞHUR UNKAPANI PİLAVCISI, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK İç Dekorasyon Tuğla Beyaz
    MECİDİYEKÖY MEŞHUR UNKAPANI PİLAVCISI, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler Demir/Çelik Altın Sarısı
    +3
    MECİDİYEKÖY MEŞHUR UNKAPANI PİLAVCISI
    ARNAVUTKÖY ÇITIR RESTORAN , FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar Metal Sarı
    ARNAVUTKÖY ÇITIR RESTORAN , FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Bej
    ARNAVUTKÖY ÇITIR RESTORAN , FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Endüstriyel Duvar & Zemin Bakır/Bronz/Pirinç Metalik/Gümüş
    +7
    ARNAVUTKÖY ÇITIR RESTORAN
    BEYLİKDÜZÜ GAYRIMENKUL OFİSİ DEKORASYONU, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar İşlenmiş Ahşap Bej
    BEYLİKDÜZÜ GAYRIMENKUL OFİSİ DEKORASYONU, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Minimalist Çalışma Odası Metal Beyaz
    BEYLİKDÜZÜ GAYRIMENKUL OFİSİ DEKORASYONU, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK İç Dekorasyon Ahşap Gri
    +6
    BEYLİKDÜZÜ GAYRIMENKUL OFİSİ DEKORASYONU
    BAŞAKŞEHİR OYAK KENT KONUT YENİLEME, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç Mavi
    BAŞAKŞEHİR OYAK KENT KONUT YENİLEME, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Modern Yemek Odası Bakır/Bronz/Pirinç Mavi
    BAŞAKŞEHİR OYAK KENT KONUT YENİLEME, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Zeminler Ahşap Kahverengi
    +8
    BAŞAKŞEHİR OYAK KENT KONUT YENİLEME
    FORMS MİMARLIK-ATAKÖY ROUTE İSTANBUL REZİDANS, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Çalışma OdasıÇalışma Masaları
    FORMS MİMARLIK-ATAKÖY ROUTE İSTANBUL REZİDANS, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Modern Duvar & Zemin
    FORMS MİMARLIK-ATAKÖY ROUTE İSTANBUL REZİDANS, FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Küçük Mutfak
    +10
    FORMS MİMARLIK-ATAKÖY ROUTE İSTANBUL REZİDANS
    Q2 OFFICE , FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK
    Q2 OFFICE , FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Ofis Alanları & Mağazalar
    Q2 OFFICE , FORMS MİMARLIK FORMS MİMARLIK Modern Çalışma Odası
    +10
    Q2 OFFICE
    Hepsini göster: 11 proje

     Çeşitli sektörlerdeki ofisler, konut, villa, mağaza , otel gibi çeşitli ölçeklerdeki yapıları projeleri, baştan yorumlayıp tüm mekanları kullanışlı hale getirip ticari değer ve kimlik kazandıran, mimari ve iç mimari birçok alanda hizmet veren Kadıköy firmasıyız.​ Projeler ve uygulamalarımızdaki esas , projelendirmeyi yerinde fotoğraflama,keşif ve lazerli ölçümü bilgisayarlara işlemek, bir sonraki uygulama aşamasında kendi alanlarında uzman ekiplerimizce hayata geçirmek, insan odaklı, müşteriyi yormayan gerekli düzenlemeleri yaparak, işlevsel, estetik ve çeşitli enstantanelerle net mekanlara gidilmesini sağlamaktır. ​ 

    Mimar Veli Erdem TAN   1985 yılında İstanbul doğumlu mimar Marmara Fen Lisesi ardından 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.Üniversite öğrenimi sırasındaProf.Dr Orhan Şahinler,Prof .Dr.Murat ERİÇ gibi önemli isimlerden proje eğitimi aldı ve bu sırada piyasada çeşitli mimari proje ofislerinde çalıştı.​​  2009 yılında mezun olduğu kariyerine Ak Yapıda daha sonra İldan İnşaat firmasında, Pendik Telekom Binasının proje ve şantiye yürütücülüğünü yaptı.Askerlik görevinin ardından kariyerine Selcen Mimarlık,Berk Mimarlık ardından Venuti Mimarlık bünyesinde çeşitli Akbank,Gratis,Defacto,Yapı Kredi,Kuveyttürk gibi zincir kurumsal mağazalar,bankalar,yurt dışı ve yurt içi uygulama projelerinde devam etti.​  En son Ac Yapı bünyesinde Dizayn Ofis Şefi olarak çeşitli büyük ve küçük ölçekli uygulama projelerinin koordinatörlüğünü yapmıştır.Okul hayatından bugüne kadar çeşitli freelance 3D mimari, iç mekan, peyzaj projeleri, cephe çalışmaları, 3D animasyon gibi farklı hizmetler içerisinde yer almıştır .​​

    Hizmetler
    • mimarlık
    • içmimarlık
    • dekorasyon
    • renovasyon
    • zincir mağaza projeleri
    • iç mekan tasarımı
    • 3d modelleme
    • 3d görselleştirme
    • tadilat
    • yenileme projesi
    • mekan yenileme
    • kafe yenileme
    • ofis tadilat
    • otel dekorasyon
    • otel yenileme
    • villa dekorasyon
    • okul dekorasyon
    • konut tadilatı
    • konut yenileme
    • ev tadilat
    • ev yenileme
    • Hepsini göster: 21 hizme
    Hizmet alanları
    • MİMARLIK İÇ MEKAN TASARIMI
    • İSTANBUL
    • İstanbul, Türkiye
    Adres
    HASANPAŞA MAH.UZUNÇAYIR CAD. KONAK İŞ MERKEZİ A BLOK NO:30 1.KAT / D:14
    34722 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5059347044 www.formsmimarlik.com
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