FORMS MİMARLIK

Çeşitli sektörlerdeki ofisler, konut, villa, mağaza , otel gibi çeşitli ölçeklerdeki yapıları projeleri, baştan yorumlayıp tüm mekanları kullanışlı hale getirip ticari değer ve kimlik kazandıran, mimari ve iç mimari birçok alanda hizmet veren Kadıköy firmasıyız.​ Projeler ve uygulamalarımızdaki esas , projelendirmeyi yerinde fotoğraflama,keşif ve lazerli ölçümü bilgisayarlara işlemek, bir sonraki uygulama aşamasında kendi alanlarında uzman ekiplerimizce hayata geçirmek, insan odaklı, müşteriyi yormayan gerekli düzenlemeleri yaparak, işlevsel, estetik ve çeşitli enstantanelerle net mekanlara gidilmesini sağlamaktır. ​

Mimar Veli Erdem TAN 1985 yılında İstanbul doğumlu mimar Marmara Fen Lisesi ardından 2003 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girmeye hak kazandı.Üniversite öğrenimi sırasındaProf.Dr Orhan Şahinler,Prof .Dr.Murat ERİÇ gibi önemli isimlerden proje eğitimi aldı ve bu sırada piyasada çeşitli mimari proje ofislerinde çalıştı.​​ 2009 yılında mezun olduğu kariyerine Ak Yapıda daha sonra İldan İnşaat firmasında, Pendik Telekom Binasının proje ve şantiye yürütücülüğünü yaptı.Askerlik görevinin ardından kariyerine Selcen Mimarlık,Berk Mimarlık ardından Venuti Mimarlık bünyesinde çeşitli Akbank,Gratis,Defacto,Yapı Kredi,Kuveyttürk gibi zincir kurumsal mağazalar,bankalar,yurt dışı ve yurt içi uygulama projelerinde devam etti.​ En son Ac Yapı bünyesinde Dizayn Ofis Şefi olarak çeşitli büyük ve küçük ölçekli uygulama projelerinin koordinatörlüğünü yapmıştır.Okul hayatından bugüne kadar çeşitli freelance 3D mimari, iç mekan, peyzaj projeleri, cephe çalışmaları, 3D animasyon gibi farklı hizmetler içerisinde yer almıştır .​​