Arka Bahçe Süs Bitkileri

Her bahçenin bir hikayesi vardır...

Bizimkisi çevreye duyarlı bir aşktan doğdu!

Yeşilin kokusu, pembenin canlılığı, sarının ise anlatacakları vardı.

Hepsi bir araya geldi, bizim Arka Bahçe’de.

Yalova’nın cömert topraklarında süs bitkileri yetiştirmeye başladık.

Çevre ve ekolojik dengeleri gözeterek büyütüyoruz onları.

Uzman ekibimiz ile en doğru yetiştirme tekniklerini özveri ile uyguluyoruz.

Ve herkesin hayalindeki bahçede yaşayabilmesi için peyzaj hizmeti de sunuyoruz.

Bahçemizin en gür, en tomurcuklu bitkileri ile canlandırıyoruz toprağınızı.

Bitki seçimi, trendlere uygun düzenlemesi, alternatif doğal malzeme kullanımı ile

mekanın hikayesini yeniden yazıyoruz...

Profesyonel ekibimizle peyzaj uygulamasının her aşamasını takip ediyor,

hatta dileyenlere özel bakım hizmeti ve eğitim de verebiliyoruz.

Her bahçenin bir hikayesi vardır anlatacak ve keyifle içinde yaşanacak...

Biz, kendi hikayemizi bulduk, sizi de bekleriz....