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Arka Bahçe Süs Bitkileri
Bahçe Ürünleri Yalova
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    • Arka Bahçe Süs Bitkileri
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    Her bahçenin bir hikayesi vardır...

    Bizimkisi çevreye duyarlı bir aşktan doğdu!

    Yeşilin kokusu, pembenin canlılığı, sarının ise anlatacakları vardı.

    Hepsi bir araya geldi, bizim Arka Bahçe’de.

    Yalova’nın cömert topraklarında süs bitkileri yetiştirmeye başladık.

    Çevre ve ekolojik dengeleri gözeterek büyütüyoruz onları.

    Uzman ekibimiz ile en doğru yetiştirme tekniklerini özveri ile uyguluyoruz.

    Ve herkesin hayalindeki bahçede yaşayabilmesi için peyzaj hizmeti de sunuyoruz.

    Bahçemizin en gür, en tomurcuklu bitkileri ile canlandırıyoruz toprağınızı.

    Bitki seçimi, trendlere uygun düzenlemesi, alternatif doğal malzeme kullanımı ile

    mekanın hikayesini yeniden yazıyoruz...

    Profesyonel ekibimizle peyzaj uygulamasının her aşamasını takip ediyor,

    hatta dileyenlere özel bakım hizmeti ve eğitim de verebiliyoruz.

    Her bahçenin bir hikayesi vardır anlatacak ve keyifle içinde yaşanacak...

    Biz, kendi hikayemizi bulduk, sizi de bekleriz....

    Hizmetler
    • Süs Bitkileri Üretimi
    • Peyzaj uygulamaları
    • Periyodik Bakım
    • Meyve Bahçeleri Kurulumu
    • Zirai Danışmanlık Hizmetleri
    Hizmet alanları
    süs bitkileri, peyzaj, ve YALOVA
    Adres
    Kış Sokak No 21
    77100 Yalova
    Türkiye
    +90-5358593243 www.arkabahcepeyzaj.com
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