Senelerdir alışılagelmiş, bohem ve sıkıcı ofis tasarımlarından uzaklaşmak istediğinizin farkındayız. Uzun zamandır ofis bölmelerinde kullanılan alüminyum profillerin soğukluğundan ve sıkıcılığından sizleri kurtarıyoruz. Artık ofislerinizi ahşap camekan sistemleriyle bölmek isteyeceksiniz. Profesyonel üretim ve yönetim kadromuzla birlikte kaliteyi ve estetik dizayn algısının yeni trendlerini takip ederek, 51 yılın da vermiş olduğu tecrübe ile MAZZE Ahşap Ofis Bölme Sistemleri projesini hayata geçirdik.

Mazze; Gülbahçe Mobilya kuruluşudur...