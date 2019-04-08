Aymen yapı dek san iç ve dış tic ltd şti

Asma Tavan Çağdaş, teknolojik,tasarımın tecrübe ve bilgiyle birleştiği, her iş bir referanstır ve her referans en iyi reklam aracıdır prensibiyle hareket eden AYMEN İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ size iç ve dış izolasyon , alçıpan sistemleri , yapı tadilat ve dekorasyonu ve uzman olduğu her iş sektöründe en ekonomik çözümleri sunuyor.
- Hizmetler
- Alçıpan asma tavan. metal asma Tavan alçıpan Bölme duvar. Ahşap asma tavan
- Hizmet alanları
- Asma tavan ve İstanbul
- Adres
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Petrol yolu cad no:125/b.sultanbeyli
34920 İstanbul
Türkiye
+90-5321375521 www.alcipanasmatavan.net