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Aymen yapı dek san iç ve dış tic ltd şti
İnşaat Şirketleri İstanbul
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    Asma Tavan Çağdaş, teknolojik,tasarımın tecrübe ve bilgiyle birleştiği, her iş bir referanstır ve her referans en iyi reklam aracıdır prensibiyle hareket eden AYMEN İNŞAAT TİC. SAN. LTD. ŞTİ size iç ve dış izolasyon , alçıpan sistemleri , yapı tadilat ve dekorasyonu ve uzman olduğu her iş sektöründe en ekonomik çözümleri sunuyor.

    Hizmetler
    Alçıpan asma tavan. metal asma Tavan alçıpan Bölme duvar. Ahşap asma tavan
    Hizmet alanları
    Asma tavan ve İstanbul
    Adres
    Petrol yolu cad no:125/b.sultanbeyli
    34920 İstanbul
    Türkiye
    +90-5321375521 www.alcipanasmatavan.net
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