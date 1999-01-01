Şirketimiz Hakkında

Step Mimarlık 1992 yılında Mimar Ayşe Elçi tarafından kurulmuştur ve 1999 yılından bugüne İzmir’de Step Collection markası ile dekoratif seramik üretimi yapmaktadır. Binyılların mirası seramik sanatını, günümüz modern yaklaşımıyla buluşturan Step Collection, özgün tasarımları ve yüksek kaliteli üretim anlayışıyla pek çok projede başarıyla yer almıştır. Step Mimarlık , 2016 yılında ‘Stil 44’ markası ile ahşap ve seramiği buluşturarak, mobilya sektörüne özgün ürünler tasarlamaya başlamıştır. Seramik sanatının herkes için ulaşılabilir olmasını ilke edinerek hazırladığı koleksiyonunda; tamamı konusunda eğitim görmüş tecrübeli ekibi ile mobilya aksesuarlarının yanı sıra, elişi seramik karolar, lavabolar ve duvar panoları ile pek çok özgün tasarıma imza atmakta, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında çalışmalarına devam etmektedir.

Ürünlerimiz

Her yıl yenilediğimiz koleksiyonumuz ile dekorasyon ve yapı sektörüne, özgün tasarımlarımız ve tamamı el işi ürünlerimiz ile hizmet vermekteyiz.Dekorasyon, hediyelik ve cash&carry mobilya seçenekleri ile çeşitlendirilen ürün gamı, tüm dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak tasarlanmaktadır.Ürünlerimiz, başarılı tasarım ekibimiz tarafından tasarlanarak, el yapımı özenli bir işçilik ile üretilmekte, kalite kontrolü ve her bir üretim için hazırlanan farklı ambalaj ve etiketleme sistemi ile satışa sunulmaktadır.Koleksiyonumuz, dekorasyon lideri zincir mağazalar, aksesuar satışı yapan butik mağazalar ve seçkin mobilya mağazalarında satışa sunulmaktadır.Elişi seramik karolar, lavabolar ve duvar panolarımız HoReCa müşterileri, inşaat firmaları, mimarlar, iç mimarlar ve dekoratörler için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

Avantajlarımız

﻿Kendi koleksiyonumuzun yanı sıra; aynı çatı altında, dekorasyonda kimlik oluşturmaya yönelik tasarım çalışmaları ve yüksek kaliteli üretimimiz ile kişiye, firma kimliğine ve talebe özel üretim yapabilme esnekliğine sahip bulunmaktayız. Step Mimarlık İnş. Dek. Hiz. San ve Tic.Ltd.Şti.Atatürk Organize Sanayi Bölgesi10026 sok.No.15Çiğli – İzmir0 232 328 34 77 pbxSanatı mekanlara taşımayı misyon edinmiş olan Atölye, özel projelerde , iç mekan tasarımlarında, dekorasyonun hemen her alanında çok çeşitli malzemelerle faaliyet göstermektedir.STEP COLLECTION ve STEP SANAT ATÖLYESİ, tamamı konusunda eğitim görmüş ve tecrübeli toplam 25 kişilik ekibiyle bugün gelmiş olduğu noktada ‘TÜRK MALI’ etiketini gururla taşımaktadır.