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Stil44
Mimarlar İzmir, Türkiye
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • GAZETELİK & SEHPA & MASA, Stil44 Stil44 Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Seramik
    GAZETELİK & SEHPA & MASA
    DRESUAR & AYNA, Stil44 Stil44 İç Dekorasyon Seramik
    DRESUAR & AYNA, Stil44 Stil44 Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Seramik
    DRESUAR & AYNA, Stil44 Stil44 Oturma OdasıKenar Masa & Tablaları Seramik
    DRESUAR & AYNA
    SERAMİK DUVAR TABAKLARI, Stil44 Stil44 Duvar & ZeminDuvar Süsleri Seramik
    SERAMİK DUVAR TABAKLARI, Stil44 Stil44 Duvar & ZeminDuvar Süsleri Seramik
    SERAMİK DUVAR TABAKLARI, Stil44 Stil44 Kırsal Duvar & Zemin Seramik
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    SERAMİK DUVAR TABAKLARI
    EL YAPIMI SERAMİK PANOLAR, Stil44 Stil44 İç Dekorasyon Seramik
    EL YAPIMI SERAMİK PANOLAR, Stil44 Stil44 Duvar & ZeminDuvar Süsleri Seramik
    EL YAPIMI SERAMİK PANOLAR, Stil44 Stil44 İç Dekorasyon Seramik
    +7
    EL YAPIMI SERAMİK PANOLAR
    DEKORATİF AKSESUAR, Stil44 Stil44 Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Seramik
    DEKORATİF AKSESUAR, Stil44 Stil44 İç Dekorasyon Ahşap
    DEKORATİF AKSESUAR, Stil44 Stil44 Ev İçiAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
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    DEKORATİF AKSESUAR

    Şirketimiz Hakkında

    Step Mimarlık 1992 yılında Mimar Ayşe Elçi tarafından kurulmuştur ve 1999 yılından bugüne İzmir’de Step Collection markası ile dekoratif seramik üretimi yapmaktadır. Binyılların mirası seramik sanatını, günümüz modern yaklaşımıyla buluşturan Step Collection, özgün tasarımları ve yüksek kaliteli üretim anlayışıyla pek çok projede başarıyla yer almıştır. Step Mimarlık , 2016 yılında ‘Stil 44’ markası ile ahşap ve seramiği buluşturarak, mobilya sektörüne özgün ürünler tasarlamaya başlamıştır. Seramik sanatının herkes için ulaşılabilir olmasını ilke edinerek hazırladığı koleksiyonunda; tamamı konusunda eğitim görmüş tecrübeli ekibi ile mobilya aksesuarlarının yanı sıra, elişi seramik karolar, lavabolar ve duvar panoları ile pek çok özgün tasarıma imza atmakta, hem yurt içi hem yurt dışı pazarında çalışmalarına devam etmektedir.

     Ürünlerimiz

    Her yıl yenilediğimiz  koleksiyonumuz  ile dekorasyon ve yapı sektörüne, özgün tasarımlarımız ve tamamı el işi ürünlerimiz ile hizmet vermekteyiz.Dekorasyon, hediyelik ve cash&carry mobilya seçenekleri ile çeşitlendirilen ürün gamı, tüm dekorasyon ihtiyaçlarınızı karşılamak için özel olarak tasarlanmaktadır.Ürünlerimiz, başarılı tasarım ekibimiz tarafından tasarlanarak, el yapımı özenli bir işçilik ile üretilmekte, kalite kontrolü ve her bir üretim için hazırlanan farklı ambalaj ve etiketleme sistemi ile satışa sunulmaktadır.Koleksiyonumuz, dekorasyon lideri zincir mağazalar, aksesuar satışı yapan butik mağazalar ve seçkin mobilya mağazalarında satışa sunulmaktadır.Elişi seramik karolar, lavabolar ve duvar panolarımız HoReCa  müşterileri, inşaat firmaları, mimarlar, iç mimarlar ve  dekoratörler için mükemmel bir çözüm sunmaktadır.

    Avantajlarımız

    ﻿Kendi koleksiyonumuzun yanı sıra; aynı çatı altında, dekorasyonda kimlik oluşturmaya yönelik tasarım çalışmaları ve yüksek kaliteli üretimimiz ile kişiye, firma kimliğine ve talebe özel üretim yapabilme esnekliğine sahip bulunmaktayız.   Step Mimarlık İnş. Dek. Hiz. San ve Tic.Ltd.Şti.Atatürk Organize Sanayi Bölgesi10026 sok.No.15Çiğli – İzmir0 232 328 34 77 pbxSanatı mekanlara taşımayı misyon edinmiş olan Atölye, özel projelerde , iç mekan tasarımlarında, dekorasyonun hemen her alanında çok çeşitli malzemelerle faaliyet göstermektedir.STEP COLLECTION ve STEP SANAT ATÖLYESİ, tamamı konusunda eğitim görmüş ve tecrübeli toplam 25 kişilik ekibiyle bugün gelmiş olduğu noktada ‘TÜRK MALI’ etiketini gururla taşımaktadır.

    Hizmetler
    • Dekoratif Aksesuar
    • Pano
    • Heykel Üretim ve Tasarımı
    • proje işleri
    • otel
    • restoran
    • cafe
    • perakende satış
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Türkiye ve Yurt dışı, İzmir, ve Türkiye
    Adres
    aosb 10026 sk no 15 çiğli
    35640 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-2323283477 www.stil44.com
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