cafe berjer

Cafe Masa Sandalyeleri Konusunda Üretim Yapan Firmamız 30'dan Fazla Ülkeye İhracat yapan Cafe Berjerleri Ve Sedirlerini İstediğiniz Kumaş - Renk Ve Ölçülerde Üretmektedir.
- Hizmetler
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- cafe mobilyaları
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- Hizmet alanları
- cafe masa sandalyeleri
- istanbul
- Adres
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Orta Mh. Çığ Sk. No:63/A Bayrampaşa – İSTANBUL
34125 Istanbul
Türkiye
+90-2125775858 www.cafeberjer.com