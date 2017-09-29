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ŞENALTUN YAPI
İnşaat Şirketleri İzmir, Türkiye
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Rey Manes Hotel Salihli , ŞENALTUN YAPI ŞENALTUN YAPI Modern Evler Demirli Beton
    Rey Manes Hotel Salihli
    ARŞ KONAKLARI TURGUTLU, ŞENALTUN YAPI ŞENALTUN YAPI Modern Mutfak
    ARŞ KONAKLARI TURGUTLU, ŞENALTUN YAPI ŞENALTUN YAPI Modern Evler
    ARŞ KONAKLARI TURGUTLU, ŞENALTUN YAPI ŞENALTUN YAPI Modern Banyo
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    ARŞ KONAKLARI TURGUTLU

    ŞENALTUN yapı inşaat sektöründe komple tadilat, mantolama, dekorasyon, kaba - ince inşaat işleri, plan proje, taşeronluk hizmetleri ve işleri yaparak tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir.

    Hizmetler
    • ŞENALTUN yapı inşaat sektöründe komple tadilat
    • mantolama
    • dekorasyon
    • kaba – ince inşaat işleri
    • plan proje
    • taşeronluk hizmetleri ve işleri yaparak tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir.
    Hizmet alanları
    • Müteahhitlik TAAHHÜT İŞÇİLİK HİZMETLERİ
    • İZMİR
    • İzmir
    • Türkiye
    Adres
    35510
    35510 İzmir, Türkiye
    Türkiye
    +90-5385036419 senaltunyapi.business.site
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