ŞENALTUN YAPI

ŞENALTUN yapı inşaat sektöründe komple tadilat, mantolama, dekorasyon, kaba - ince inşaat işleri, plan proje, taşeronluk hizmetleri ve işleri yaparak tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir.
- Hizmetler
- ŞENALTUN yapı inşaat sektöründe komple tadilat
- mantolama
- dekorasyon
- kaba – ince inşaat işleri
- plan proje
- taşeronluk hizmetleri ve işleri yaparak tecrübeli kadrosuyla hizmet vermektedir.
- Hizmet alanları
- Müteahhitlik TAAHHÜT İŞÇİLİK HİZMETLERİ
- İZMİR
- İzmir
- Türkiye
- Adres
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35510
35510 İzmir, Türkiye
Türkiye
+90-5385036419 senaltunyapi.business.site