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ALHAN İNŞAAT
3D Görselleştirme Antalya
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Değerlendirmeler (2)
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    Seçkin konut projeleri üretmek için yola çıkmış ve kendisine misyon olarak “insanların içinde kendini mutlu huzurlu ve güvende hissedecekleri mekanlar inşa etmeyi” hedeflemiş bir inşaat firmasıdır. ALHAN inşaat’ı bazı benzerlerinden ayrılan temel özelliklerinden biri projelerinde inşaat ve malzeme kalitesi kadar çevresel ve sosyal unsurlara da son derece önem vermesi ve özenli yaklaşmasıdır. Öte taraftan müşterilerinin bir an önce evlerine yerleşmelerini sağlamak için projelerini süratle ve zamanında bitirmek ; bu konuda bize duyulan güveni boşa çıkartmamak yine vazgeçilmez ilkelerimiz arasındadır.ALHAN İnşaat,kalite ve müşteri memnuniyeti esaslı,bir ticaret ve hizmet anlayışını benimsemiştir. Bu anlayış,kaliteyi sadece inşaatta değil,satış ve hizmet süreçlerini de içine alan bütün kurumsal boyutlarda gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bunu sağlamak için her çalışanımız, işini sahiplenmek , sorumluluk almak , inisiyatif kullanmak , alanında gerekli bütün bilgi ve becerilere sahip olmak zorundadır.Kalite ve hizmet kadar önemli bir değer,onu uygun bir maliyet ve fiyatla sunmaktır. Bu kendimizden çok müşterilerimiz için duyduğumuz bir sorumluluk duygusudur.Açıklık , Şeffaflık ve Dürüstlük müşterilerimizin bize duydukları güveni doğuran en temel özelliklerimizdir. Tüm iş ve hizmetlerimizde bunu korumak gerektiğinin bilincindeyiz…

    Hizmetler
    • proje ve uygulama
    • inşaat
    • kentsel dönüşüm projeleri
    • villa proje ve uygulama
    Hizmet alanları
    inşaat ve ANTALYA
    Adres
    tınaztepe cad no 28
    070000 Antalya
    Türkiye
    +90-5536517493 alhaninsaatemlak.com

    Değerlendirmeler

    YSV
    çok iyi
    2 yıldan fazla önce
    Semih Karapalancı
    Konusunda uzman arkadaşlar. Yardımları ve destekleri için teşekkür ederim.
    yaklaşık 5 yıl önce
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