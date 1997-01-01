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FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK
Mutfak Planlayıcıları Ankara
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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    • İPEK-ÖZER GÖKÇE, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    İPEK-ÖZER GÖKÇE, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDepo & Kiler Ahşap Beyaz
    İPEK-ÖZER GÖKÇE, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDepo & Kiler Ahşap Beyaz
    +3
    İPEK-ÖZER GÖKÇE
    EBRU-ATİLA GERİN, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    EBRU-ATİLA GERİN, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    EBRU-ATİLA GERİN, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDepo & Kiler Ahşap Beyaz
    +6
    EBRU-ATİLA GERİN
    EBRU-LEVENT ÖZÇELİK, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    EBRU-LEVENT ÖZÇELİK, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Beyaz
    EBRU-LEVENT ÖZÇELİK, FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
    +1
    EBRU-LEVENT ÖZÇELİK
    ÜNAL YEŞİLKAYA , FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Bej
    ÜNAL YEŞİLKAYA , FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakIşıklandırma Ahşap Bej
    ÜNAL YEŞİLKAYA , FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK MutfakDolap & Raflar Ahşap Ahşap rengi
    +9
    ÜNAL YEŞİLKAYA
    EBRU-ATİLA GERİN (VESTİYER/DRESUVAR/KAPI/ELBİSE DOLABI), FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    EBRU-ATİLA GERİN (VESTİYER/DRESUVAR/KAPI/ELBİSE DOLABI), FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK İç Dekorasyon Ahşap Beyaz
    EBRU-ATİLA GERİN (VESTİYER/DRESUVAR/KAPI/ELBİSE DOLABI), FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK Giyinme OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap Beyaz
    +7
    EBRU-ATİLA GERİN (VESTİYER/DRESUVAR/KAPI/ELBİSE DOLABI)

    Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği 1997 yılı Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2000 yılı Yüksek Lisans mezunuyum .Fatih Saraç Mobilya Proje Tasarım ve Danışmanlık firmasını, 17 yıllık mobilya projelendirme ve üretim tecrübe birikimimin ardından 2017 tarihinde Ankara'da kurdum.

    Temel ve vazgeçilmez prensibim tam müşteri memnuniyetidir.

    Hizmetler
    • mutfak
    • banyo
    • vestiyer
    • elbise dolabı
    • kitaplık vb. sabit mobilyaların tasarımı projelendirilmesi ve üretimi
    Hizmet alanları
    ANKARA
    Adres
    Özgü Sokak no:42 Siteler
    06520 Ankara
    Türkiye
    +90-5323553299 www.fatihsarac.net
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