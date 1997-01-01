FATİH SARAÇ MOBİLYA PROJE TASARIM ve DANIŞMANLIK

Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği 1997 yılı Lisans ve Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Ana Bilim Dalı 2000 yılı Yüksek Lisans mezunuyum .Fatih Saraç Mobilya Proje Tasarım ve Danışmanlık firmasını, 17 yıllık mobilya projelendirme ve üretim tecrübe birikimimin ardından 2017 tarihinde Ankara'da kurdum.

Temel ve vazgeçilmez prensibim tam müşteri memnuniyetidir.