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Man Ofis – Ofis Bölme Sistemleri
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Petkim Ofisleri Man Ofis Tarafından Tasarlandı, Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Bej
    Petkim Ofisleri Man Ofis Tarafından Tasarlandı, Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Beyaz
    Petkim Ofisleri Man Ofis Tarafından Tasarlandı, Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Eklektik Okullar Aluminyum/Çinko Altın Sarısı
    +3
    Petkim Ofisleri Man Ofis Tarafından Tasarlandı
    Ofis Bölme Sistemleri, Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Man Ofis - Ofis Bölme Sistemleri Ticari alanlar Aluminyum/Çinko Ahşap rengi
    Ofis Bölme Sistemleri
    MAN OFİS HAKKINDA


    BİNLERCE MÜŞTERİNİN KULLANDIĞI VE SEVDİĞİ YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLERİ YARATIYORUZ

    Man Ofis, 1975 yılında İstanbul’da alüminyum doğrama ve cam bölme imalatıyla başladığı serüvende bugün, 13.000 m² faal kapalı alana sahip ana üretim tesisi, 1.200 m² kapalı alana sahip Hadımköy Organize Sanayi fabrikası, toplam 140’den fazla çalışanı, 45’nin üzerinde satış noktası, 16′a yakın Ofis Bölme Sistemleri Servis Merkezi ile İstanbul başta olmak üzere orta doğu ve Avrupa’nın 37 ülkesine çeyrek asrı aşan tecrübesi ile hizmet vermektedir.Ticari alanlar ve konutlarda yapmış olduğumuz demontable cam bölme sistemleri ve bölme duvar sistemlerinde en büyük kapasiteli fabrika ve çalışanı olan firmayız.Ürünlerin TamamıÇevre dostuModern, teknolojik ve doğaya zarar vermeyen ürünlerdir.Ofislerde ve konutlarda rahatça kullanabilirsiniz.Yenilikçi, Girişimci ve Sektörün En Önündeyiz.

    Man Ofis Olarak genlerimizdeki girişimcilikle, tüm iş süreçlerimizde dinamizme, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veriyoruz. Araştırma-geliştirmeye yatırım yapıp, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmayı sürdürüyoruz.Amacımız

    Ofislerde Sizlerin Hayallerinize Hayat Vermek İçin Çalışıyoruz.

    Man Ofis amacı yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak için ofislerde ve konutlarda yaşanabilir mekanlar yaratmak için çalışıyoruz.Her zaman Bizi Tercih Ettiğiniz ve Desteklediğiniz İçin Teşekkür Ederiz

    Hizmetler
    • ofis bölme sistemleri
    • cam bölme
    • bölme duvar
    • ofis bölme
    • panel bölme
    • asma tavan
    • alçıpan bölme duvar
    • ofis tasarımı
    • karo halı
    • cam
    • ayna
    • cam bölme sistemleri
    • alçıpan tavan
    • Hepsini göster: 13 hizme
    Hizmet alanları
    mimar ve ofis
    Adres
    İstoç 40. Ada No:20 Mahmutbey Bağcılar
    34500 İstanbul
    Türkiye
    +90-5426057856 www.manofis.com
    Yasal mülkiyet

    manofis.com

    Değerlendirmeler

    Abdullah Aslan
    Yaklaşık 15 yıldır man ofis ile çalışıyorum, tüm ofislerimde ofis bölme sistemleri ve cam bölme sistemlerinde man ofisi tercih ediyorum.. hızlı güvenilir bir firma işinin arkasında güvenilir bir firma
    9 ay önce
    TC öztürk öztürk öztürk
    mukemmel denwyimli bir firma
    yaklaşık 1 yıl önce
    Kemal Türkmen
    Ofisler ve Ofisler içi bölme duvar sistemlerinde çözemeyecekleri iş yok beşiktaş ve tuzlada bulunan gemi tershanesi ofis içi bölmeler konusunda beraber çalıştık hızlı ve güvenilir bir firma
    4 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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