Man Ofis – Ofis Bölme Sistemleri





BİNLERCE MÜŞTERİNİN KULLANDIĞI VE SEVDİĞİ YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLERİ YARATIYORUZ

Man Ofis, 1975 yılında İstanbul’da alüminyum doğrama ve cam bölme imalatıyla başladığı serüvende bugün, 13.000 m² faal kapalı alana sahip ana üretim tesisi, 1.200 m² kapalı alana sahip Hadımköy Organize Sanayi fabrikası, toplam 140’den fazla çalışanı, 45’nin üzerinde satış noktası, 16′a yakın Ofis Bölme Sistemleri Servis Merkezi ile İstanbul başta olmak üzere orta doğu ve Avrupa’nın 37 ülkesine çeyrek asrı aşan tecrübesi ile hizmet vermektedir.Ticari alanlar ve konutlarda yapmış olduğumuz demontable cam bölme sistemleri ve bölme duvar sistemlerinde en büyük kapasiteli fabrika ve çalışanı olan firmayız.Ürünlerin TamamıÇevre dostuModern, teknolojik ve doğaya zarar vermeyen ürünlerdir.Ofislerde ve konutlarda rahatça kullanabilirsiniz.Yenilikçi, Girişimci ve Sektörün En Önündeyiz.

Man Ofis Olarak genlerimizdeki girişimcilikle, tüm iş süreçlerimizde dinamizme, yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veriyoruz. Araştırma-geliştirmeye yatırım yapıp, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmayı sürdürüyoruz.Amacımız

Ofislerde Sizlerin Hayallerinize Hayat Vermek İçin Çalışıyoruz.

Man Ofis amacı yaşam kalitesini artırmak ve daha sağlıklı bir geleceğe katkıda bulunmak için ofislerde ve konutlarda yaşanabilir mekanlar yaratmak için çalışıyoruz.Her zaman Bizi Tercih Ettiğiniz ve Desteklediğiniz İçin Teşekkür Ederiz…