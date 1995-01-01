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Dekor Banyo Bathroom Accessories
Banyo Aksesuarları İstanbul
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Değerlendirmeler (5)
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    Dekor Banyo Aksesuarları 1995 yılından bu yana hem Türkiye hem yurt dışı piyasalar için pirinç, ahşap ve paslanmaz çelik malzemeden banyo aksesuarları üretmektedir.


    Sürekli olarak, kendi çizimlerimizi oluşturan yeni modellerimiz ile piyasalarda her zaman Dekor Banyo farkını müşterilerimizin beğenisine sunmaktayız.


    Üretim gurubumuzda başlıca şu ürünler bulunmaktadır. Aynalar, bornoz askıları, havluluklar, tuvalet fırçalıkları, tel sabunluk ve süngerlikler, sıvı sabunluklar, diş fırçalıkları, set üstü bardaklıklar, aplikler, küvet tutamakları, paslanmaz çöp kovaları.


    Dekor Banyo, üretiminin ilk aşamasından başlayıp satış sonrası bu desteğini tüketiciye ulaştırıncaya kadar, her aşamada kaliteyi firma misyonu olarak görmektedir.

    Hizmet alanları
    Tüm Dünya
    Adres
    Orta mah. Olcay sk. No: 6/2 Tuzla İstanbul
    34030 İstanbul
    Türkiye
    +90-5558595212 www.dekorbanyo.com

    Değerlendirmeler

    ercan ekinci
    1 yıldan fazla önce
    Derya guner
    neredeyse 2 yıl önce
    Çağatay ERGENÇ
    2 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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