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COD MİMARLIK LTD.
Mimarlar Ankara
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Değerlendirmeler (9)
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    COD Mimarlık kurumsal yapıların projelendirilmesi ve uygulaması konularında uzman kadrosu ile hizmet verir. Günümüzdeki hızlı gelişmelere odaklanarak yeni hedefler belirleyen COD Mimarlık, yeni projeler geliştiren ve gelişimin getirdiği sorumlulukları paylaşan bir mimari vizyona sahiptir. COD Mimarlık için tasarım sadece biçimlerin, şekillerin ve malzemelerin birleştirildiği soyut bir eylem değil, bir probleme cevap vermektir. Amacımız, insanın içselleştirdiği mekanlardaki yaşam koşullarını geliştirmek ve akışkan mekanlar tasarlamaktır. 

    Hizmetler
    • PROJE
    • AKILLI TOPLANTI SALONLARI
    • MODERN KLİNİK TASARIMI VE UYGULAMALARI
    • AVM İÇİ MAĞAZA TASARIMI
    • VİLLA İNŞAATI VE İÇ MİMARİSİ
    Hizmet alanları
    • MİMARLIK
    • İNŞAAT PROJELERİ
    • İÇ MİMARLIK
    • ANKARA
    Adres
    ÜSKÜP CADDESİ ERİM İŞ HANI, NO 29
    06 Ankara
    Türkiye
    +90-5426438378 www.codarchitecture.com/tr

    Değerlendirmeler

    USTA SOLAR
    İyi calismalar
    5 ay önce
    Ali BAYRAKÇI
    Estetik ve kaliteli çözümler sunan değerli ofis. Merkez ofisimizi harikulade şekilde hazırladılar. Cenk bey ve ekibine herşey için teşekkür ederiz. Tuğba Giyim
    3 ay önce
    Tolga Yazar
    Muhteşem çalışmaları var, yılların tecrübesiyle en çok beğendiğim mimarlık işlerinden en öndekidir, işinizi ehline veriniz , gerçekten memnun kalırsınız...
    3 ay önce
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