COD MİMARLIK LTD.

COD Mimarlık kurumsal yapıların projelendirilmesi ve uygulaması konularında uzman kadrosu ile hizmet verir. Günümüzdeki hızlı gelişmelere odaklanarak yeni hedefler belirleyen COD Mimarlık, yeni projeler geliştiren ve gelişimin getirdiği sorumlulukları paylaşan bir mimari vizyona sahiptir. COD Mimarlık için tasarım sadece biçimlerin, şekillerin ve malzemelerin birleştirildiği soyut bir eylem değil, bir probleme cevap vermektir. Amacımız, insanın içselleştirdiği mekanlardaki yaşam koşullarını geliştirmek ve akışkan mekanlar tasarlamaktır.
- Hizmetler
- PROJE
- AKILLI TOPLANTI SALONLARI
- MODERN KLİNİK TASARIMI VE UYGULAMALARI
- AVM İÇİ MAĞAZA TASARIMI
- VİLLA İNŞAATI VE İÇ MİMARİSİ
- Hizmet alanları
- MİMARLIK
- İNŞAAT PROJELERİ
- İÇ MİMARLIK
- ANKARA
- Adres
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ÜSKÜP CADDESİ ERİM İŞ HANI, NO 29
06 Ankara
Türkiye
+90-5426438378 www.codarchitecture.com/tr