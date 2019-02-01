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Bosphorus Design
Online Mağazalar Istanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Su Kaçağı Tespiti Asya Tesisat
    Aksöz Yapı Cam Balkon
    Çolakoğlu Nakliyat Villa Taşıma
    Çolakoğlu Nakliyat Villa Taşıma
    Çerkezköy Catering
    Alioğlu Catering Çerkezköy Catering
    Hepsini göster: 8 proje

    "Bosphorus Design firmamız web tasarım olarak 2013 yılında İstanbul merkezli çalışmalarına başlamıştır. www.bosphorusdesign.com Kuruluşundan bu yana sürekli değişim ve gelişim içinde olmuş olan firmamız, müşteri memnuniyetini merkez alan web çözümleri, web tasarımı, seo hizmetleri, sosyal medya yönetimi gibi çalışmalara imza atmaktadır. En büyük iş ortaklarımız ve değerli parçalarımız olarak siz değerli müşterilerimizi görüyor, sizlerin ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi en iyi şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. En doğru zamanda en doğru çözümleri üreterek memnuniyet düzeyinizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alan, modern dünyada değişimi ve gelişimi en hızlı olan, her gün yeni çalışma sonuçlarıyla web tasarım gelişimini devam ettiren bir sektördür."



    Hizmetler
    • web yazılım
    • web tasarım
    • yazılım şirketi
    • web t
    Hizmet alanları
    • İstanbul Evden Eve Nakliyat
    • istanbul
    Adres
    İstanbul Merkez
    34100 Istanbul
    Türkiye
    +90-5316852275 www.bosphorusdesign.com

    Değerlendirmeler

    deniz ulular
    dikkat edin burasıda gerçek değil
    1 yıldan fazla önce
    Salih ertuğral
    bunlarda çakma
    1 yıldan fazla önce
    Mehmet Artemiz
    İyi kalite iyi işçilik herkese tavsiye ederim
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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