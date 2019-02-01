" Bosphorus Design firmamız web tasarım olarak 2013 yılında İstanbul merkezli çalışmalarına başlamıştır. www.bosphorusdesign.com Kuruluşundan bu yana sürekli değişim ve gelişim içinde olmuş olan firmamız, müşteri memnuniyetini merkez alan web çözümleri, web tasarımı, seo hizmetleri, sosyal medya yönetimi gibi çalışmalara imza atmaktadır. En büyük iş ortaklarımız ve değerli parçalarımız olarak siz değerli müşterilerimizi görüyor, sizlerin ihtiyaçlarınızı ve taleplerinizi en iyi şekilde tespit etmeye çalışıyoruz. En doğru zamanda en doğru çözümleri üreterek memnuniyet düzeyinizi en üst seviyede tutmaya çalışıyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz alan, modern dünyada değişimi ve gelişimi en hızlı olan, her gün yeni çalışma sonuçlarıyla web tasarım gelişimini devam ettiren bir sektördür."







