METROPOL PROJE YAPI

Bir bankacı olarak Bankalardan ipotek karşılığı kredi arayışına giren firma olduğunu biliyorum. Araştırırken 3-4 ortagın birlikte kurduğu bir kaç iş yaptıkran sonra ayrılıp ayrı ayrı metropol isminin yanına birsey ekleyip iş almaya çalışan adamlar oldupunu öğrendim. Piyasaya göre ucuz fiyat verip 5-10 iş alıp yüzde 25 önceden vatandaştan para alarak vurgun yapması beklenen firma. Abimin binasını yaptılar. Rezil işçilik. Önce Dış cepheyi yaparak erken bitirdik moduna giriyor. binamızın kaldırımları 5 aydır yapılamıyor. Muhatap bulamıyoruz. Çok sıkıntılı durum. Kat maliklerinin çoğuyla mahkemelik.