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METROPOL PROJE YAPI
3D Görselleştirme İstanbul
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Değerlendirmeler (4)
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    • KENTSEL DÖNÜŞÜM OFİSİ

    Hizmet alanları
    • İNŞAAT-ÜST YAPI-KONUT
    • İSTANBUL
    Adres
    İzzettin Çalışlar Cad. Karikatürist Ramis Sok. NO 2 D 4 BAHÇELİEVLER
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5547400786 www.metropolprojeyapi.com

    Değerlendirmeler

    Berk Gedik
    5 ay önce
    ahmet menteş
    Bir bankacı olarak Bankalardan ipotek karşılığı kredi arayışına giren firma olduğunu biliyorum. Araştırırken 3-4 ortagın birlikte kurduğu bir kaç iş yaptıkran sonra ayrılıp ayrı ayrı metropol isminin yanına birsey ekleyip iş almaya çalışan adamlar oldupunu öğrendim. Piyasaya göre ucuz fiyat verip 5-10 iş alıp yüzde 25 önceden vatandaştan para alarak vurgun yapması beklenen firma. Abimin binasını yaptılar. Rezil işçilik. Önce Dış cepheyi yaparak erken bitirdik moduna giriyor. binamızın kaldırımları 5 aydır yapılamıyor. Muhatap bulamıyoruz. Çok sıkıntılı durum. Kat maliklerinin çoğuyla mahkemelik.
    8 ay önce
    Fahrettin Zengin
    2 yıldan fazla önce
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