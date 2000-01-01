yalova su fidancılık çiçekçilik peyzaj ithalat ihracat ltd. şti.

Yalova Su fidancılık üretim 2005 yılında küçük bir işetme olarak arazisi kendisine ait safranyolu bağlarbaşı mah.karatepe cami arkası örnekevler sokakta 2500 metrekare tarla üzerinde ilk üretimine başlamış daha sonra yine kendisine ait 1500 metrekare yer satın alarak ve çevresindeki 5 parseli kiralayarak üretimini büyütüp,üretim arazisini 20 dönüme çıkartmış ve aynı yerde 3000 metrekare seralar kurmuştur. daha sonra yalova zuhalkent site karşısı topçular taşköprü yalova adresinde önce 2500 metrekare üzerinde satış yeri kurup daha sonra bu araziyi 14 dönüme çıkatmış ve bu yerde 2000 metrekare seralar kurmuştur.

www.yalovasufidan.com wep sitesini kurarak sizler ile çiçekleri daha zahmetsiz kavuşturabilmek için sürat kargo ile anlaşıp e ticaret sitelerini kurmuş,ve İzmit'te Kocaeli Fidancılığı kurarak 2500 metrekare satış yeri 3500 metrekare üretim yeri açmış, izmir ödemiş bademlide ortak olarak 35000 metrekareye dikimi 2014 yılında başlamıştır,en son 2013 yılında türkiyenin çiçek fidan merkezi ve kalbi olan 152.000 metrekare tigem arazisini 30+30 yıllığına kiralayan yalova garden a.ş den 2175000/25000 hisse satın alarak 10.000 metrekare yer kiralamış ve en modern fidan üretim ve satış yeri kuran 44 firma arasına girmeye hak kazanmıştır,buranın düzenlemesi hala devam etmektedir saygılarımızla www.yalovasufidan.com dikili bir ağacınız olsun