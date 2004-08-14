SIR YAPI İNŞAAT

Şirketimiz Sur Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak 14.08.2004 tarihinde Sakaryalıların hizmetine girmiştir.
Açıldığından bugüne sektöründe kısa sürede lider olan firmamız,
dinamik ve güçlü kadrosuyla 12.07.2006 tarihinden itibaren Sakarya Cad.
No:17'deki yeni binasında hizmete geçmiştir.
21.07.2006 tarihinde Sur Yapı Denetim Ltd. Şti. Yeni İşyeri binasının açılışını yapmıştır.
Şirketimiz yeni hizmet binası, yenilenmiş araç filosu ve şirket ismini
de Sır Yapı Denetim Ltd. Şti. olarak değiştirerek 13.11.2006 tarihinde
marka ve isim tesciline de başvurup hizmetine devam etmiştir.
2011 yılının Nisan ayında ise Saraybosna Caddesi No:71’de kendi
yaptırmış olduğu yeni hizmet binasına taşınarak faaliyetleri burada
sürdürmeye başlamıştır.
Nisan 2012’de vermiş olduğu karar ile yapı denetim faaliyetlerini durdurmuştur.
2014 yılının başından itibaren PROJE, İNŞAAT, TAAHHÜT VE DANIŞMANLIK hizmetleri vermeye devam etmektedir.
- Hizmetler
- Mimari Projeler
- Statik Projeler
- Betonarme Yapı Projeleri
- Çelik Yapı Projeleri
- Elektrik Tesisat Projeleri
- Telefon Tesisat Projeleri
- Sıhhi Tesisat Projeleri
- Kalorifer ve Isıtma Tesisat Projeleri
- Atık Su Tesisat Projeleri
- Isı Yalıtım Hesapları
- Enerji Kimlik Belgesi
- 3D Görselleştirme
- İç Mekan Düzenleme Ve Görselleştirme
- Zemin Etüt Raporları
- Anahtar Teslim İnşaat
- Kat Karşılığı İnşaat
- Taahhüt
- Danışmanlık
- Hepsini göster: 18 hizme
- Hizmet alanları
- MİMARLIK & MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ / PROJE / İNŞAAT / TAAHHÜT / DANIŞMANLIK
- SAKARYA
- Şirket ödülleri
- GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ – FAKÜLTE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
- GAZİ ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ – BÖLÜM BİRİNCİLİĞİ ÖDÜLÜ
- KADIKÖY İSKELESİ VE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL ÖĞRENCİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SATIN ALMA ÖDÜLÜ
- GAZİ ÜNİVERSİTESİ WS-RADS 2010 / WINTER SCHOOL-ROVING ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO (KIŞ OKULU – GEZİCİ MİMARİ TASARIM STÜDYOSU) KATILIM BELGESİ
- ALUMİL ALÜMİNYUM SİSTEMLERİ – YAPI PENCERE VE CEPHE SİSTEMELRİNDE KULLANILAN ALÜMİNYUM KONFERANSI KATILIM BELGESİ
- Adres
-
Yenidoğan Mh. Saraybosna Cad. No: 71 Adapazarı/Sakarya
54100 Sakarya
Türkiye
+90-2642746511 www.siryapi.com.tr
SIR YAPI İNŞAAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ.