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STUDIO SZR
Peyzaj Mimarları Ankara
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    • 1987 yılından beri mesleki hizmetlerini sunmakta olan "Promim Proje" firması bünyesinde 2012 yılından itibaren alt hizmet vermektedir. Çeşitli ölçeklerde çok sayıda Peyzaj proje çalışmaları üretilmiştir.

    Hizmetler
    • Peyzaj Tasarımı
    • Kentsel Tasarım
    • Peyzaj Mimarlığı
    • 3D Modelleme
    • 3D Görselleştirme
    • Animasyon
    • Sunum
    • Landscape Design
    • Urban Design
    • Hepsini göster: 9 hizme
    Hizmet alanları
    • Peyzaj Mimarlığı ve 3d Modelleme
    • Ankara
    Adres
    Yeşilyurt sk. 21/5 A.Ayrancı
    06540 Ankara
    Türkiye
    +90-5056206930 www.alicanturgaysezer.com
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