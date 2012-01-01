STUDIO SZR

1987 yılından beri mesleki hizmetlerini sunmakta olan "Promim Proje" firması bünyesinde 2012 yılından itibaren alt hizmet vermektedir. Çeşitli ölçeklerde çok sayıda Peyzaj proje çalışmaları üretilmiştir.
- Hizmetler
- Peyzaj Tasarımı
- Kentsel Tasarım
- Peyzaj Mimarlığı
- 3D Modelleme
- 3D Görselleştirme
- Animasyon
- Sunum
- Landscape Design
- Urban Design
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- Hizmet alanları
- Peyzaj Mimarlığı ve 3d Modelleme
- Ankara
- Adres
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Yeşilyurt sk. 21/5 A.Ayrancı
06540 Ankara
Türkiye
+90-5056206930 www.alicanturgaysezer.com