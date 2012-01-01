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Menteş Tasarım ve Müteahhitlik
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Engelli Araç Şarj İstasyonu, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Elektronik Ürünler Metal Mavi
    Engelli Araç Şarj İstasyonu, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Multimedya OdasıElektronik Ürünler Metal Beyaz
    Engelli Araç Şarj İstasyonu, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Multimedya OdasıElektronik Ürünler Kırmızı
    Engelli Araç Şarj İstasyonu
    Braille Kabartma Yönlendirmeleri, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    Braille Kabartma Yönlendirmeleri, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Koridor, Hol & MerdivenlerMerdivenler Aluminyum/Çinko Metalik/Gümüş
    Braille Kabartma Yönlendirmeleri, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Beyaz
    Braille Kabartma Yönlendirmeleri
    Hissedilebilir Yüzeyler, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Zeminler Gri
    Hissedilebilir Yüzeyler, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Zeminler Gri
    Hissedilebilir Yüzeyler, Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Menteş Tasarım ve Müteahhitlik Zeminler Sarı
    +1
    Hissedilebilir Yüzeyler

    Firmamız Menteş Tasarım ve Müteahhitlik 2012 yılında, Engelliler ve Engelli ailelerine hizmet sunmak amacıyla kurulan kurum ve kuruluşlara fikir üretmek, bilgi sunmak, proje uygulamak ayrıca birey ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulmuş bir firmadır.

    Görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması Çalıştayın kararıyla son gün 7 temmuz olarak belirlendi. Görme engelliler ve Az görenler için yapılan bu uygulama Türkiye’de tüm kurum ve kuruluşlarda yapılması zorunlu hale getirildi.Hissedilebilir yüzeylerin özellikleri çalıştay raporunda belirtildi. Biz hem bu özellikleri hem de kurumun görünü dikkate alarak bir sanat ortaya çıkarıyoruz.Hissedilebilir yüzeyler Ankara TMATRİS TASARIM fabrikalarında malzemenin en kalitelisi kullanılarak en az 5 yıllık garanti verilebilecek ürünler üretiliyor. Biz Güneydoğu bölge bayi MENTEŞ TASARIM ve MÜTEAHHİTLİK olarak özel eğitim almış çalışanlarımızla tüm kurumlara bu uygulamayı 1-2 gün gibi kısa bir sürede özenle yapıyoruz. Uygulamadan sonra kontrol etmeyi de ihmal etmiyoruz…

    Merkezi Ankara olmak üzere Türkiye’nin her bölgesinde firmalarımız bulunmaktadır.

    Referanslarımızı kontrol ederek kalitemizi test edebilirsiniz…

    Hizmet alanları
    • Türkiye Geneli ve Yakın Ülkeler
    • Ankara
    Adres
    100. Yıl Blv No:100
    06374 Ankara
    Türkiye
    +90-5057717532 www.mentestasarim.com
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