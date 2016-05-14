Firmamız 1989 tarihinde istanbulda genelinde inşaat sektörü ile başlamıştır. 1996 tarihinde içmekan ahşap kaplama - kamelya - pergole - veranda - kış bahçesi - ahşap merdiven ve sundurma imalatına başlayan TREND AHŞAP; 2010 yılında güncellenerek dış mekan tropikal ahşap ile havuz kenarı - sauna - cami kapısı - minber kürsü ve oyma uygulamalarını sunduğu hizmetlerine eklemiştir. Günümüz tarihinde TREND AHŞAP iç mekan ve dış mekan kaplama adına birinci sınıf hizmet sunuyoruz.
- Hizmet alanları
- ahşap kaplama
- deck
- Kamelya
- Mutfak dolabı
- OFİS
- OTEL
- ahşap pergola
- peyzaj
- Veranda
- Ahşap Kapı
- istanbul
- Hepsini göster: 11 hizmet alanı
- Adres
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Bosna Bulvarı Aybakan Sk : No : 6
34920 Istanbul
Türkiye
+90-2165921353 www.trendahsap.com