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Trend Ahşap
Marangozlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Teklifler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Hizmetler

  • ahşap kaplama
  • Butik İşler
  • cephe kaplama
  • deck
  • Kamelya
  • LAMBİRİ
  • Mutfak dolabı
  • OFİS
  • OTEL
  • Ahşap Pergole
  • peyzaj
  • sundurma
  • Teak
  • Veranda
  • Ahşap Kapı

Projeler

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    • İstanbul 3. havalimanı (IGA), Suma Otel (Şile), Trend Ahşap Trend Ahşap Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul 3. havalimanı (IGA), Suma Otel (Şile), Trend Ahşap Trend Ahşap Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul 3. havalimanı (IGA), Suma Otel (Şile), Trend Ahşap Trend Ahşap Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    İstanbul 3. havalimanı (IGA), Suma Otel (Şile)

    Firmamız 1989 tarihinde istanbulda genelinde inşaat sektörü ile başlamıştır. 1996 tarihinde içmekan ahşap kaplama - kamelya - pergole - veranda - kış bahçesi - ahşap merdiven ve sundurma imalatına başlayan TREND AHŞAP; 2010 yılında güncellenerek dış mekan tropikal ahşap ile havuz kenarı - sauna - cami kapısı - minber kürsü ve oyma uygulamalarını sunduğu hizmetlerine eklemiştir. Günümüz tarihinde TREND AHŞAP iç mekan ve dış mekan kaplama adına birinci sınıf hizmet sunuyoruz.

    Hizmet alanları
    • ahşap kaplama
    • deck
    • Kamelya
    • Mutfak dolabı
    • OFİS
    • OTEL
    • ahşap pergola
    • peyzaj
    • Veranda
    • Ahşap Kapı
    • istanbul
    • Hepsini göster: 11 hizmet alanı
    Adres
    Bosna Bulvarı Aybakan Sk : No : 6
    34920 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165921353 www.trendahsap.com

    Değerlendirmeler

    Musa ÇÖMLEK
    Ürünler çok orjinal ve kaliteli Mekan sahibi çok nazik bir beyefendi ben aldığım hizmetten cok memnun kaldım tavsiye ederim
    7 ay önce
    murat ceyhan
    11 ay önce
    alev kılıc
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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