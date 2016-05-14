Firmamız 1989 tarihinde istanbulda genelinde inşaat sektörü ile başlamıştır. 1996 tarihinde içmekan ahşap kaplama - kamelya - pergole - veranda - kış bahçesi - ahşap merdiven ve sundurma imalatına başlayan TREND AHŞAP; 2010 yılında güncellenerek dış mekan tropikal ahşap ile havuz kenarı - sauna - cami kapısı - minber kürsü ve oyma uygulamalarını sunduğu hizmetlerine eklemiştir. Günümüz tarihinde TREND AHŞAP iç mekan ve dış mekan kaplama adına birinci sınıf hizmet sunuyoruz.